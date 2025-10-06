На 29 септември 2025 г. в Изследователския център на Университет „Сорбона Нувел" в Париж се проведе заключителната международна конференция „Дезинформация, идентичност и изкуствен интелект: Силата на медийната и информационна грамотност". Събитието беляза финала на проекта GenderED Coalition Project, финансиран по програма „Творческа Европа", и се случи в тясното партньорство с проекта Algowatch.

Конференцията събра над 140 участници на място и онлайн, сред които експерти, преподаватели, журналисти, представители на институции и активисти от цяла Европа. Обсъжданията акцентираха върху начините, по които технологиите и изкуственият интелект влияят на разпространението на дезинформация и стереотипи, както и върху необходимостта от съвместни политики и образователни инициативи за повишаване на медийната и информационната грамотност.

България имаше силно присъствие в проекта и във финалната конференция.

Асоциация за развитие на София и Бюрото за интеграция и социални иновации бяха двамата български партньори наред с организации от Гърция, Италия и Франция.

Изпълнителният директор на Бюрото за интеграция и социални иновации Деница Лозанова взе участие като говорител и представи медийните кампании, реализирани по време на проекта, които вече са достигнали до над 10 милиона души в Европа. Тя подчерта значението на ефективната комуникация и партньорствата между организации и институции за борба с дезинформацията.

Друг акцент от българското участие беше включването на Авел Иванов, млад преподавател в училище по философия, политика и общество, като панелист. Той обърна внимание на предизвикателствата пред младите хора в съвременната дигитална среда:

„В съвременния свят младите хора са хвърлени в комплексни технологични системи и онлайн светове, което е трудно за навигиране. Съдържанието, което получават момичета и момчета, е изначално различно и често подхранва идеята за "правилен" тип мъжество и женственост."

Неговите думи насочиха вниманието към необходимостта от целенасочени образователни усилия за критично мислене и разпознаване на стереотипите, формирани от алгоритми и онлайн съдържание.

По време на събитието бяха представени резултатите от двугодишната работа на GenderED Coalition – онлайн курс, Community of Practice инструмента, медийните кампании, които всеки партньор създаде, и други изложбени материали, насочени към развиване на медийната и информационна грамотност и към изграждането на по-включващо дигитално общество.