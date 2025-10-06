Върнаха книжката на шофьор от метадонова програма, в три болници не успели да му вземат кръв

Административният съд в Благоевград постанови да се върне отнетата книжка на шофьор, хванат зад волана след употреба на метадон. На 3 април 2025г., около 10,22 ч., на територията на общ. Кочериново, благоевградчанинът С. М. бил спрян за проверка от полицията докато управлява фирмен товарен автомобил. Направената проба на място показала, че е употребил метадон. Районното управление в гр. Рила е издало Заповед за прилагане на принудителна административна мярка, с която е отнета временно шофьорската книжка на С. М. до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца.

Водачът е оспорил пред двамата полицейски служители показанията на уреда за наркотици, като заявил, че желае да даде кръвна проба за изследване. С. М., придружен от служителите на РУ – Рила, се явил във ФСМП - Рила, където след многократни опити на медицинските лица, те не могли да вземат кръвна проба от М., тъй като вените му били калцирани. По тази причина служителите на РУ – Рила го съпроводили до ЦСМП - Благоевград, където екип от лекари отново опитал да вземе кръвна проба от М. за изследване, но неуспешно. Повикан бил и медицински екип от лекар и мед. сестра от реанимация на МБАЛ - Благоевград за вземане на кръвна проба от М., но те също не успели да вземат такава, поради изключително лошото състояние на вените му. Действията на служителите от ФСМП – Рила, ЦСМП – Благоевград и МБАЛ - Благоевград - ОАРИЛ, са удостоверени в медицински протоколи, съставени от дежурни лекари.

Срещу шофьора е било образувано Досъдебно производство в РУ – Рила. Установено било, че мъжът е включен, като пациент в програма за метадоново лечение от септември 2021 г., като лечението продължавало. Събрани били сведения от управителя на медицинския център в Благоевград, където се провеждало лечението, както и от лекуващ лекар на С. М., от които се установило, че той стриктно е изпълнявал назначеното му лечение, наблюдавала се трайна ремисия и пълно въздържане от употреба на каквито и да било наркотични вещества. С оглед повлияването на М. от метадоновата терапия и стабилното му състояние, много преди 3 април 2025 г. е дадено потвърждение и становище от лекаря за това, че мъжът е годен да управлява МПС.

Съдът е категоричен, че кръвните изследвания за наличие на наркотични вещества са решаващи, но поради обективни причини – калцирани вени на М., медицински специалисти от три здравни заведения не са могли да намерят вени от които да вземат кръв на лицето, за което той не е виновен. Така заповедта за отнемане на шофьорската му книжна е отменена, а ОД на МВР - Кюстендил трябва да заплати на С. М., 610 лв. разноски по делото.