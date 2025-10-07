Първото държавно висше учебно заведение в България, което въведе специалности по киберсигурност – Висшето училище по телекомуникации и пощи, продължава да държи първенството в създаването на качествени кадри. Програмите са внимателно разработени с участието на практикуващи експерти, местни и национални заинтересовани страни и лидери в индустрията. Целта е обучение на специалисти по киберсигурност с умения за учене през целия живот.

От 2019 г. досега университетът превърна киберсигурността в своя запазена марка и визитна картичка. Атестат за качеството на образованието е фактът, че над 90% от студентите работят по специалността си още от втори курс на обучението. Според Рейтинговата система на висшите училища в България именно тези специалисти са и едни от най-добре платените в страната. Отчита се сериозен интерес и от чуждестранни студенти.

Множество нови и развиващи се заплахи за киберсигурността държат индустрията за информационна сигурност в повишена готовност. Все по-сложните кибератаки излагат данните и активите на корпорации, правителства и физически лица на постоянен риск. Разпознаването на най-големите заплахи е от съществено значение за изграждането на силна защита и насърчаването на сигурна цифрова среда.

Днес повечето работодатели търсят комбинация от опит и образование и макар че университетската диплома не е необходима за всички работни места, предимствата на магистърската степен по киберсигурност включват по-високо заплащане, сигурност на работното място и разширени възможности за кариера.

Вдъхновено от идеята, че единственият ключ към по-безопасното киберпространство е качественото образование и развитието на дигитална култура, Висшето училище разработи няколко специалности без аналог в България: бакалавърските програми “Киберсигурност на високите технологии”, “Киберсигурност на комуникационните технологии” и “Киберсигурност в бизнеса”. В тях преподават доказани български експерти по киберсигурност и специалисти от Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” към МВР.

Магистърската програма с топрейтинг – “Комуникационни мрежи и киберразследване”, вече няколко години е еталон за най-високи стандарти и интегриране в учебните си планове на последните достижения в областта на киберсигурността.

Виктор Славов, национален отбор по киберсигурност

Виктор Славов и Евгени Събев от националния отбор по киберсигурност повече от десет години работят по проекти, като не спират да се интересуват от най-новите постижения в тази сфера. Преди две години основават компанията CTF bazaar, която разработва и предлага обучителен материал за киберсигурност – киберзадачи и киберпъзели. От началото на тази година те са партньори на Висшето училище по телекомуникации и пощи в обучителния и изпитния процес, като създават практически материали и обучителен киберполигон за упражненията на студентите от специалностите в университета, свързани с киберсигурността. Целта е задачите да бъдат с различна степен на трудност и да подготвят студентите за реалния трудов пазар.

“Университетът се свърза с нас, защото ръководството търсеше начин да вкара още практическо обучение в специалностите по киберсигурност. Това беше нашата специализация и се зарадвахме, че можем да помогнем. Предложихме CTF среда, в която са качени различни задачи. Когато задачата е решена – вземате флаг, оттам и името – Capture the Flag (CTF). Направихме задачи точно по образователния материал във висшето училище. Второто нещо, което създадохме, е CIEM среда, чрез която да се наблюдава информацията в една голяма компания, за да може да се види, ако има някакъв пробив в сигурността, да се разбере, ако някой е успял да влезе, как точно го е направил. Направихме и такава симулация, където студентите могат да видят следи от различни видове атаки и могат сами да намерят те как са започнали, какво са направили и т.н.”, обяснява Виктор Славов.