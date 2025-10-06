ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата към момента

Община Шумен започва разяснителна кампания за новата Такса битови отпадъци и въвеждането на еврото advertorial icon

Община Шумен кани жителите на малките населени места и кварталите „Дивдядово“, „Макак“ и „Мътница“ на обсъждане в рамките на двете съвместни кампании:

  • „Плащаме с евро в Община Шумен“;
  • „Промените и новите моменти в проекта на Наредбата за Такса битови отпадъци“.

Два екипа от администрацията на Община Шумен ще посетят по график малките населени места и кварталите, за да направят разяснения пред гражданите за предстоящото плащане в евро от 1 януари 2026 г. и за новия начин на изчисляване на такса смет на база ползвател (принцип „замърсителят плаща“), която влиза в сила също от 1 януари 2026 г.

Разясненията се правят в рамките 30-дневните обществени консултации, които следват публикуването на 29 септември на проекта на наредбата за новия размер на ТБО.

В екипите участват представители на финансовата дирекция и на дирекция „Екология“ в Община Шумен.

В рамките на настоящата седмица за жителите на града ще бъде обявен отделен график за обсъжданията, които ще се правят в отделните квартали, както и в сградата на Община Шумен, до 29 октомври.

Графикът за обсъждането в селата и кварталите „Дивдядово“, „Макак“ и „Мътница“ е координиран с кметовете на населените места, които следва да поканят и жителите. Обсъжданията ще се осъществяват от 6 до 15 октомври в читалищата или зали (при невъзможност в читалищата), посочени от кметовете, както следва:

Днес, в понеделник, 6 октомври, обсъжданията ще са в 17:00 ч. - Илия Блъсково, Ветрище и в 18:00 ч. – Дибич и Радко Димитриево.

А утре, 7 октомври, кампаниите продължават в 17:00 ч. - Друмево, Кладенец и Салманово, а в 18:00 ч. - Вехтово и Мараш.

