Ивайло Мирчев: КПК не е наша и никога не е била

Антикорупционната комисия не е наша и никога не е била. Както не е била никоя друга институция. Нашата цел е всички институции, регулатори и служби да бъдат максимално независими от политиците.

Това каза депутатът и съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев в предаването "Лице в лице" по bTV.

Мирчев коментира и посещението на колегите му от "Продължаваме промяната" Кирил Петков, Асен Василев и Лена Бориславова в КПК.

"Преди седмица Лена Бориславова праща писмо до шефа на комисията, че ще отидат да им бъдат свалени сведения. Оказват се посрещнати от хора, организирани от ДПС-"Ново начало". Никъде не е обявено публично, че ще ходят", заяви депутатът.

"Сигнализирахме за запалени камиони, става дума за много пари в тези поръчки, в тях не участват много компании, бизнесът е специфичен. 175 лв. дава едната фирма, другата дава 400 и на първата ѝ палят камионите. Затова има тази мафиотска битка кой да го управлява", каза Мирчев относно кризата с боклука на София. Заради високи цени от единствените кандидати за районите "Красно село" и "Люлин", бе обявена кризисна ситуация.

В рамките на 2 седмици нещата трябва да се нормализират, увери Мирчев. Според него прогнозните цени за обществените поръчки вършат работа, защото на тяхна база може да се определя всичко след това.

"Проблемът ще се реши с нови разговори за постигане на приемлива за гражданите цена. Можем да кажем, че утре ще увеличим такса смет, но няма, защото това хората ги засяга", каза още съпредседателят на "Да, България".

Той бе категоричен, че щом Върховният съд е определил Борислав Сарафов за нелегитимен главен прокурор, значи няма такъв главен прокурор.

"Този човек се е настанил там, отдавна минаха 6 месеца да бъде изпълняващ функциите", заяви Мирчев.

"Време е министъра на околната среда да подаде оставка, защото обясни, че нямало река на Елените. Учени от БАН с дрон разказах цялата истина за случилото се там. Не просто има река, а една огромна трагедия", коментира той кризата в курортния комплекс на Черноморието.