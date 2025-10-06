Задействаха BG-ALERT в Добрич

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Областният управител на Добрич задейства системата BG-ALERT.

Точно в 17:00 часа жителите на област Добрич получиха предупреждения на телефоните си от системата за ранно оповестяване на населението в случаи на опасни събития.

Областният управител Живко Желязков предупреди, че се очакват големи количества валежи на територията на цялата област днес и апелира всички да следват указанията на властите и аварийните служби, а хората около водни обекти да бъдат бдителни, пише БНТ.

За значителни валежи с количества над 65 mm за 24 часа, предупреждават и от Националния институт по метеорология и хидрология.