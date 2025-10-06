Областният щаб на Пловдив свикан извънредно заради дъжда и обявения оранжев код за утре

Най-много валежи се очакват в общините Кричим, Първомай, Садово и Родопи

От предишния дъжд има преовлажнени почви, което увеличава риска от наводнения, предупреди шефът на Пожарната

Заради продължаващия дъжд и прогнозата за оранжев код утре в Пловдив и региона Областният щаб се събра извънредно. Свика го губернаторът проф. Христина Янчева, той като очакваните количества до полунощ срещу вторник в Югоизточна България се очаква да стигнат 60 mm. Най-много валежи ще паднат в общините Кричим, Първомай, Садово и Родопи.

„Целта е да направим преглед на готовността и силите за действия, така че да се гарантира безопасността на хората и да се ограничат последиците върху инфраструктурата. Да видим има ли критични участъци по поречията, какви са нивата на язовирите, както и какви сили и средства могат да бъдат мобилизирани при необходимост", заяви проф. Янчева.

Кметовете на Трилистник и Калековец вече алармираха, че хората в двете села се страхуват от евентуално преливане на река Стряма. Те с ужас си спомнят голямото наводнение преди две години.

Директорът на пожарната ст. комисар Васил Димов предупреди, че стойностите на валежите на 2 и 3 октомври са достигнали 113 l/m², което е значително над нормата. По думите му нивата на реките са все още ниски, но има преовлажнени почви, което увеличава риска от наводнения.

Според шефа на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" Васил Узунов нивата на реките и язовирите са далеч от критичната точка и няма опасност за населените места.

По данни на представителите на „НЕК" нивото на язовирите заради дъжда през последните дни се повишава, но водата в тях е малко над 50% от общите им обеми.

Управителят на „Напоителни системи" ЕАД, клон „Марица" инж. Костадин Чолаков докладва за състоянието на дигите на реките, като се следят нивата най-вече на Стряма и Марица, за които има потенциален риск в настоящата обстановка.

Директорът на Областно пътно управление инж. Петър Попов информира за състоянието на планинските проходи и пътната инфраструктура, като подчерта, че няма критични участъци.

Заместник-директорът на ОДМВР–Пловдив комисар Пламен Иванов подчерта, че службите на полицията са в готовност за реакция при необходимост от ограничаване на движението по определени пътни участъци или улици в населените места, както и за предприемане на действия по евакуация и охрана.

Областният управител призова всички членове на щаба да поддържат постоянна комуникация и да бъдат в готовност за реакция. „Въпреки че към момента няма критични нива на водите, превантивните действия остават приоритет за всички институции и местната власт", подчерта проф. Янчева.

В заседанието на щаба участваха също заместник-областните управители д-р инж. Атанас Ташков и Нурджан Караджова, както и главният секретар Николай Чунчуков.