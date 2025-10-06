Драгомир Стойнев: Постройките в "Елените" нямат акт 16

Могат ли да се строят хотели и къщи в река. Постройките нямат акт 16. За това не е виновен министър Манол Генов. Виновни са много преди него. Министър Генов спаси пари по Плана за възстановяване и устойчивост за подобряване на ВиК структурата в страната, трябва да му благодарят. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV шефът на парламентарната група на БСП Драгомир Стойнев.

Нивото на опозицията е паднало толкова ниско в българския парламент. За нас е важно нова правителство да работи, да решава проблемите, каквито ги виждаме. Виждаме, че от следващата година минималната работна заплата се показва, което е успех. Конфликтите не са повод да са криза, която да ни доведе до предсрочни избори, каза още Драгомир Стойнев.

Румен Радев е президент на всички български граждани. БСП издигна Румен Радев, но не обели дума, когато Румен Радев подкрепяше ПП. Нищо не каза и когато се създаде партията на Стефан Янев. Вътрешната и вътрешната сигурност са приоритет на МС, коментира още лидерът на БСП в парламента.