Самотна майка на 3-годишно се бори за живота си след катастрофата на ралито край Варна

27-годишната Албена Станчева е тежко пострадалата млада жена от вчерашната катастрофа на планинското изкачване "Аладжа манастир" край Варна. Това съобщи в своя фейсбук публикация Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, която загина в жестока катастрофа с тир на пътя Радомирци - Телиш на 31 март.

Той разказва, че жената е самотна майка на момиченце на 3 години. Намира се в болницата във Варна в критично състояние. Интубирана е, с ампутиран крак и ѝ предстоят много операции.

"Майката на Албена ме помоли да дам гласност на тази трагедия. Тя не знае какво да каже на внучето си. Къде е майка и...

Никой не е предупредил хората, нито е забранил да стоят на това място. Напротив платили са дори билет за вход. Историите за табели със забрана и други подобни не са верни.

Смятам, че вината е изцяло на организаторите които са допуснали тази безумица.

Малко ли хора загиват и остават инвалиди, че трябва да даваме жертви и на организирани събития?

Докога?

Пробите на пилота за алкохол и наркотици са отрицателни. Полевият тест за дрога е фалшиво положителен.

Настоявам за поемане на отговорност от всички замесени в тази поредна трагедия.

Надявам се разследването да покаже кои лица са отговорни и те да понесат своето справедливо наказание.

Молете се за Албена!", пише още Попов в публикацията си. Албена Станчева е тежко пострадалата млада жена от вчерашната катастрофа на планинското изкачване "Аладжа манастир" край... Публикувахте от Nikolaj Popov в Понеделник, 6 октомври 2025 г.

Състезателната кола на Нейко Нейков се вряза в зрители на ралито Планинско изкачване „Аладжа манастир" – Варна 2025 в неделя. При инцидента загина 60-годишен мъж. Състезателната кола е изпуснала завоя, минала е през мантинелата. При инцидента са пострадали общо 8 души.

Полевият тест за алкохол на водача бил отрицателен, но този за наркотици показал наличие на амфетамин в кръвта на състезателя.

Шофьорът, предизвикал инцидента няма да бъде привлечен към наказателна отговорност към момента. Няма и да бъде удължена мярката му за неотклонение, съобщиха за "24 часа" от пресцентъра на прокуратурата. Предстои да бъдат събрани още доказателства и да се анализират фактите около случилото се. Подобно мероприятие се регулира със специфична нормативна уредба. Действията по досъдебното производство се извършват от следовател от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Варна. Резултатите от кръвната проба, които трябва да потвърдят или отрекат наличие на амфетамин, ще бъдат готови утре.

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев разпореди незабавна проверка на Автомобилната федерация на България (АФБ) и организацията на проведеното рали. Проверката ще бъде извършена чрез Дирекция „Регионална координация и контрол" към Министерството на младежта и спорта.

„Има грешка на пилота, тъй като е подходил неправилно към завоя. Но той е на състезание и подобно нещо може да се случи. Публиката е навлязла в забранена зона, която беше маркирана. Видни са лентите и надписите. Вероятно са дошли от гората", заяви Слави Славов, спортен директор на състезанието.

"Пострадалите са се намирали на място, забранено за публика", твърди Славов.