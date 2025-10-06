Хотели и аквапарк върху дере на Елените: Ако финландците го видят, ще се хванат за главата

Презастрояването на ваканционното селище е на най-неподходящото място, категорични са експерти

Със сигурност презастрояването е една от причините за убийствените наводнения на Елените, коите взеха 4 жертви. Макар и никой официално от властта да не го обявява, специалисти и общественици са категорични -

това нямаше да се случи, ако ваканционното селище бе запазено във вида от 80-те години

на миналия век, когато е създадено от държавата и построено от финландци. Или най-общо казано - ако Елените не беше презастроено вътре в дерето върху стара река, загинали нямаше да има.

Засега по въпроса публично говорят единствено геолози и картографи от Софийския университет, които след потопа направиха лазерно сканиране и 3D заснемане на терена с дрон, бързайки със снимките, преди да бъдат заличени следите от потопа.

Иначе от съображение за сигурност след бедствието курортът е затворен за влизане, включително и за проверяващи за причините за наводнението.

Колкото и голям облак да се е излял над Елените, водосборът над ваканционното селище е малък - около 28 кв. км, и водата закономерно се е събрала над него, спускайки се в огромна приливна вълна надолу, помитайки всичко по пътя си.

Всъщност вълните са били две - втората е достигала 8 м височина, което я прави неудържима стихия

"Постройките са вътре в дерето. Това е амфитеатър, който е направен на възможно най-неподходящото място, защото наводнение се случва тогава, когато имаш някаква преграда, която спира водата за известно време и след това се отприщва.

Някъде в средата на 80-те години всъщност Елените беше на склона. Тези къщички бяха отгоре на склона, долу нямаше застрояване, което означава, че някой е мислил, че е възможно да се случи подобно бедствие", коментира ситуацията д-р Стелиян Димитров, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Картография и ГИС".

Според учения новопостроените сгради върху дерето са стеснили пътя на водата и така са увеличили нейната разрушителна мощ до такава степен, че с лекота да отмести на 20 метра големи бетонни плочи. Под дерето е имало километър стара тръба, която да отвежда водата в морето, но тя е била с много малък капацитет.

Становището на експерти е, че на Елените подобно катастрофално наводнение рано или късно е щяло да се случи

заради достатъчно много грешни инженерни и архитектурни решения.

Просто сега количествата паднал дъжд са били прекалено много и е нямало как да се изтекат безпрепятствено към морето заради презастроеното дере, което преди е обирало водосбора от планината. А сега сградите по него само са усилили ударната мощ на водата.

Учените не могат да си обяснят как така върху дерето, където се стича водата от двата склона на Стара планина, е направен аквапарк.

"Това е безумен пример как не трябва да се строи. Изключително ненормално е това - някой си е мислил, че ще му се размине", недоумява Стелиян Димитров.

След като направят пълните снимки на терена от въздух, учените ще изготвят цялостен модел на случилото се. И преди него обаче експертизата сочи, че застрояването на дерето е довело до апокалипсиса на Елените. Включително и незаконното сметище е усилило нейната мощ, изпречвайки се на пътя.

Голямото количество вода е причина за образуването на двете големи вълни по дерето. Там няма замерване от метеорологична станция, но от данните на съседните населени места се предполага, че над курорта са се излели 200-250 л/кв. метър. Според други източници обаче над Елените са паднали 400 л/кв. метър, което е абсолютен рекорд за района.

Толкова се изля и в царевското село Изгрев, но до опустошения там не се стигна заради благоприятния терен.

За бурното застрояване на Елените свидетелстват и две спътникови карти, които се завъртяха в публичното пространство след потопа. Едната е от 2003-а и показва селището в почти автентичния му вид от средата на 80-те, когато е построено. На картата от 2024-а обаче личи, че курортът като застроена площ е утроил размерите си за 20 г.

Навремето, погледнато от морето, Елените едва се вижда през гористата местност, сега се откроява отдалеч с внушителните си размери, коментират местни рибари. Според експерти в случая с Елените става въпрос за безотговорност и алчност, че е

допуснато такова мащабно строителство на рисков терен без изградена инфраструктура преди това

Ако финландците видят сега Елените, ще се хванат за главата, коментират специалисти.

Областният управител на Бургас Вадимир Крумов не коментира причините за наводнението и очаква становището на назначената комисия.

"В момента разчистваме терена, тепърва събираме необходимата документация", казаха от канцеларията на губернатора. "Има ресорни институции да проверяват", коментираха от община Несебър.

Новозастроените терени на Еленита през последните 20 г. са частни, като за по-големите обекти се прави комплексен доклад от различни служби дали може да се строи. Строителното разрешение се дава по ЗУТ (Закон за устройство на територията), като в хода на строителството върви технически надзор от наета фирма, която прави и окончателния доклад за въвеждаве на обекта в експлоатация с акт 16, за което общината се уведомява, обясниха експерти.

РИОСВ и Басейнова дирекция имат отношение

към изменението на водните обекти, проводимостта им и сервитутите.

"Причините трябва да се установят на всяка цена. Важно е да се изясни дали има човешка намеса и дали бедствието е могло да бъде избегнато", казва регионалният министър Иван Иванов. Според него проверката вече върви намясто с ексепрти от ДНСК, АПИ и "Български ВиК холдинг". Тя трябва да покаже кой е разрешил да се строи на дерето, което вече не фигурира като река в кадастъра на Елените и на негово място има хотели.

Не е допустимо да се строи върху публична-държавна собственост, каквито са реките, каза и екоминистърът Манол Генов. И заяви, че е разпоредил проверка за всички строежи дали и как са съгласувани с регионалната екоинспекция. Ако отговорен е някой от сегашните шефове на институциите, ще му поиска оставка.

Разрастването на селището започва след 2002 г., когато Елените е приватизирано от Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела. С боновете от масовата приватизация те стават мажоритарни собственици на преименуването вече РМД "Елените инвест". Под тяхно управление хотелите никнат един след друг,

никнат амфитеатър и аквапарк на сухи дерета, които преди са отвеждали

водосбора към морето от билото

на планината. Един от новите обекти върху дерето е хотел и комплекс на регистрираната на Сейшелите офшорка "Холидей вилидж" ЕАД, която се води на кипърския гражданин Михаил Кириаку.

Нехайството в Елените продължава и по друга линия. През 2018 г. Ветко Арабаджиев е глобен с 1,756 млн. лв., защото от 2012 г. пречиствателната станция на Елените работи без разрешително за ползване. Тя пречиства отпадните води на хотелите и на част от почивните бази на Свети Влас, въпреки че капацитетът е малък. Преди това бизнесменът е натрупал 7 млн. лв. задължения от неизплатени глоби, наложени за съоръжението.

През 80-те години Елените е гордостта на българския туризъм

Държавата възлага строителството му на финландци, които го изпипват до най-малките детайли. По това време то се състои само от едно- и двуетажни къщички, накацали върху склона на Елените в долната му част, ресторант и голяма дискотека. В селището отсядат предимно богати туристи.

Неслучайно мястото е избрано близо до Свети Влас, където се получава т. нар. роза на ветровете - въздушно течение, което прави въздуха в района изключително лековит.