Оставиха в ареста 18-годишен за грабеж със заплаха в Лом

На 2 октомври 2025 г., в открито съдебно заседание, Районен съд – Лом потвърди взетата мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на 18-годишния А. Ц. М. и не уважи молбата на защитата му за изменение на същата в по-лека.

Според документите по делото на 21 юни 2025 г., около 14:00 ч. в гр. Лом, 18-годишния А. Ц. М. отнел чужди движими вещи от Б. Р. Г. – мобилен телефон, часовник и кутия цигари, като го заплашил с оръжие – пистолет, и с думите – „Сваляй часовника и си дай портфейла и цигарите". А. Ц. М. е с множество криминални регистрации и е извършил престъплението в изпитателен срок по друго деяние, което също е било против собствеността. На 24 юни 2025 година, по искане на Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Лом, Районен съд – Лом е взел най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на А. Ц. М., която е обжалвана пред Окръжен съд – Монтана, чийто тричленен въззивен състав я потвърждава на 30 юни 2025 година.

Пред Районен съд – Лом производството е по реда на чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и следва да установи дали е била взета законосъобразно първоначалната мярка за неотклонение „задържане под стража", а след това дали са се изменили обстоятелствата, наложили вземането на такава мярка.

Пред съда А. Ц. М. – с основно образование, безработен, осъждан, помоли за по-лека мярка, тъй като желае да е близо до семейството си.

След като се запозна със събраните по делото доказателства и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, съдът обяви, че молбата е неоснователна и не следва да бъде уважена. Според магистратите не са налице нови обстоятелства относно обоснованото предположение за авторство на извършеното деяние или относно реалната опасност обвиняемият да извърши друго престъпление, които да обосноват изменение на наложената мярка за неотклонение в по-лека.

Поради това Районен съд – Лом потвърди определението, с което е взел най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на А. Ц. М.

Определението на Районен съд – Лом може да се обжалва или протестира с частна жалба или протест в тридневен срок пред Окръжен съд – Монтана.