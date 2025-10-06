Съдът в Монтана предаде на германските власти българин, издирван за измама

На 6 октомври 2025 г., в открито съдебно заседание, Окръжен съд – Монтана взе решение да предаде на Федерална Република Германия (ФРГ) 29-годишния Н. Г. Т. от гр. Лом, обявен за международно издирване от немските съдебни власти с европейска заповед за арест (ЕЗА).

Пред Окръжен съд – Монтана делото е образувано по внесено от Окръжна прокуратура – Монтана искане за разглеждане и допускане на изпълнение на европейска заповед за арест, издадена на 30 април 2025 г. от Окръжен съд – Падерборн, ФРГ. Съдебното производство е по реда на Закона за екстрадацията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА).

Според документите по делото на 27 май 2024 г. в гр. Залцкотен, ФРГ, 29-годишният Н. Г. Т. заедно с друго лице – съучастник, е извършил „тежка измама" – сключване на договор за наем на кемпер на стойност 93 000 евро чрез онлайн платформа, който е транспортиран до България и не е върнат до уговорената дата. На 19 септември 2025 година, в открито съдебно заседание, Окръжен съд – Монтана уважи искането на Окръжна прокуратура – Монтана за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на Н. Г. Т. за осигуряване участието му в производството по екстрадиция.

Пред съда, в открито съдебно заседание на 30 септември 2025 г., исканото за предаване лице – Н. Г. Т. – без образование, неработещ, неосъждан, не се отказа от принципа на особеността (т.е. срещу него да бъде проведено наказателно преследване само за престъплението, за което се предава и е посочено в европейската заповед) и доброволно изрази съгласие незабавно да бъде предаден на немските съдебни власти. Това свое съгласие той не оттегли и след изтичане на предоставения му по закон тридневен срок за размисъл.

След като съобрази постъпилата Европейска заповед за арест, запозна се с документите по делото и изслуша прокурора, исканото лице и защитата му, тричленен състав на Окръжен съд – Монтана постанови предаването на 29-годишния Н. Г. Т. на немските съдебни власти. Екстрадирането му е при условие, че след като бъде изслушан и евентуално осъден ще бъде върнат в Република България за изтърпяване на наложеното му във ФРГ наказание „лишаване от свобода" или взетата мярка, изискваща задържане, каквито и гаранции са получени. Съдът взе спрямо Н. Г. Т. мярка за неотклонение „задържане под стража" до фактическото му предаване на ФРГ.

Решението на Окръжен съд – Монтана е окончателно и не подлежи на жалба и протест.