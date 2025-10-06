ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 5 дни в ареста обирджията на казино в Стряма ...

Няма алкохол и наркотици в кръвта на пилота Нейко Нейков

Надежда Алексиева

4024

Кръвната проба за алкохол и наркотици на пилота Нейко Нейков - водач на състезателния автомобил, който участва в рали по планинско изкачване във Варна, е отрицателна.

Това съобщиха от пресслужбата на Окръжна прокуратура във Варна.

До кръвна проба се стигна след като полевият тест на пилота показа позитивен резултат за амфетамин.

По-рано днес стана ясно, че Нейков е пуснат от ареста и към момента няма да бъде привлечен към наказателна отговорност.

Състезателната кола на Нейко Нейков се вряза в публиката на ралито Планинско изкачване „Аладжа манастир" – Варна 2025 в неделя. При инцидента загина 60-годишен мъж. Състезателната кола изпусна завоя и мина през мантинелата. При инцидента пострадаха общо 8 души.

