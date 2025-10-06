Висшият адвокатски съвет призова ВСС незабавно да реши въпроса със Сарафов, а парламентът да избере кадровици

Висшият адвокатски съвет призова настоящият състав на Висшия съдебен съвет "да разреши незабавно въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и председател на ВАС (и.ф. шеф на съда Георги Чолаков беше в отпуск до 30 септември - б.р.) защото всяко забавяне води до възникване на ситуации като обсъжданите през изминалата седмица, допълнително допринася за уронване престижа на съдебната власт и което е най-важно - поставя в несигурност правата на всички граждани, засегнати от актове на „изпълняващи функциите" лица. Това се казва в декларация на Висшия адвокатски съвет. В нея също така се призовава парламентът да изпълни задълженията си и да премине към избор на нови членове на кадровия орган.

Ето и цялата декларация:

Декларация в защита на правовата държава и независимостта на съдебната власт

Висшият адвокатски съвет като изхожда от разбирането, че:

- Република България е правова държава, която се управлява според Конституцията и законите на страната;

- Принципът за разделение на властите не допуска нерегламентирана намеса на която и да е от тях в дейността на другите, именно за да се обезпечи тяхната независимост;

- В системата на съдебната власт са съдът, прокуратурата и следствените органи, но основен носител на съдебната власт е съдът;

- Функциите на органите на съдебната система се осъществяват при действие на принципа на независимост и законност, и

- Адвокатите и адвокатурата, независимо че не са част от системата на съдебната власт, са независим професионален участник в съдебните производства като конституционно установена гаранция за защита правата и законните интереси на всички граждани и юридически лица, намира за необходимо да заяви следното:

Независимостта на органите на съдебната власт предполага всеки един от тези органи да упражнява правомощията си по начин, уреден в закона. Съдът говори със своите актове, а останалите участници в съдебните производства – прокурорите и адвокатите, чрез процесуалните изявления, които правят до съда в рамките на съдебните производства. Съдът по дефиниция постановява актове, които са в полза на едната или другата страна, защото когато правораздава съдът казва кому принадлежи правото. Несъгласието с правилността на съдебните актове и проверката за тяхната законосъобразност се осъществява единствено чрез обжалване в рамките на инстанционния контрол.

В правовата държава е недопустимо нито прокуратурата, нито адвокатурата извънпроцесуално да изразява публични позиции и становища за правилност или неправилност на конкретни съдебни актове по висящи производства, в които се правят квалификации за съда. Обобщенията, че съдът е „некомпетентен", „зависим" и „политизиран", които в последните месеци се повтарят в публичното пространство – чийто институционално недопустим завършек е официална позиция на Прокуратурата на Република България (Актуално), не просто подкопават доверието в актовете на съда, а разрушават устоите на съдебната система и държавността. Правосъдието е в основата на държавността. То се осъществява от и се олицетворява със съда.

Съдебната власт, чийто основен носител е съдът, защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата (чл. 117, ал. 1 от Конституцията), а адвокатурата подпомага гражданите и юридическите лица при защита на техните права и законни интереси (чл. 134, ал. 1 от Конституцията).

Ето защо съдебната власт и адвокатурата носят огромна и обща отговорност пред обществото за това, правосъдието да е справедливо и еднакво за всички и да се осъществява от независим и безпристрастен съд.

Висшият адвокатски съвет счита, че правните спорове трябва да се решават единствено в съда. Различните правни разбирания за прилагането на закона и междуинституционалните конфликти в съдебната система следва да бъдат разрешавани вътре в съдебната система по начин, който опазва авторитета и достойнството но съдебната власт.

Висшият адвокатски съвет призовава:

- Настоящият състав на Висшия съдебен съвет да разреши незабавно въпроса с Изпълняващия функциите главен прокурор и председател на Върховен административен съд, защото всяко забавяне води до възникване на ситуации като обсъжданите през изминалата седмица, допълнително допринася за уронване престижа на съдебната власт и което е най-важно - поставя в несигурност правата на всички граждани, засегнати от актове на „изпълняващи функциите" лица.

- Народното събрание да изпълни задължението си по § 17 от ПЗР на ЗИДЗСВл (ДВ, бр. 6/2025 г.) за иницииране на процедура за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, срокът за което изтече на 21.07.2025 г.;

- Всички парламентарно представени политически партии, при участието си в процесите по конституиране на нов Висш съдебен съвет, да номинират и подкрепят лица, които имат професионални и морални качества да отстояват независимостта на съдебната власт.

Висшият адвокатски съвет призовава всички заинтересовани от и ангажирани с тези процеси лица и институции за разумен, професионален и деполитизиран дебат по темите, касаещи правосъдието, независимостта на съда и съдебната власт. Защото няма нищо по-вредно за независимостта на съда и правосъдието от опити за политически и/или конюнктурни вмешателства.

Висшият адвокатски съвет за пореден път заявява своята готовност да съдейства за възстановяване на междуинституционалния диалог и връщането му в полето на професионалната дискусия.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ