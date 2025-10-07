ВВС дава 400 лв. за чифт обувки от кожа от едър рогат добитък

Трябва да издържат поне 1 г. носене, а другият вид кубинки на пилотите е от велур и текстил в цвят койот

2504 чифта нови обувки от непромокаема кожа от едър рогат добитък ще имат пилотите от Военновъздушните сили. За целта Министерството на отбраната е заделило над 1 млн. лв. без ДДС, става ясно от публикувана обществена поръчка. Това означава, че един чифт излиза 400 лв. без ДДС.

Половината от обувките трябва да са от кожа, а останалите - от текстил и кожа. Те трябва да бъдат доставени във военното формирование на ВВС в Негушево.

1250 чифта от пилотските обувки трябва да са черни и да нямат замаскиращи ефекти. Според техническата спецификация летателните обувки трябва да са от непромокаема кожа от едър рогат добитък в комбинация с водоустойчив текстил. Да обхващат глезените и да стигат до основата на прасеца. Изискването е подметките да бъдат гумени и с грайфери, както и

да бъде пришито “ухо” за по-лесно обуване

Освен това да имат ергономични стелки. Обувките са предназначени за тренировъчни и учебни цели, посочват още от военното министерство, като основното изискване е да не пропускат вода. Следва да бъдат доставени с по чифт допълнителни стелки.

Фирмите, които искат да се включат в поръчката, трябва да изпратят мостра, която ще бъде оценена визуално от комисия в МО. За мостра се пращат обувки №42.

Гаранционният им срок при съхранение трябва да е поне 5 години, а при употреба - не по-малко от 1 година.

Изискванията на военните за останалите 1254 чифта обувки са сходни: те трябва да са направени от комбинация от непромокаем велур и текстил в зелено. Цветовете, които от министерството изискват, са зелено или койот по каталога на Pantone Textile.

С друга обществена поръчка се

търсят 6 употребявани коли

за Централното военно окръжие. 5 от тях трябва да са с 5 места, за които са заделени 125 хил. лв. Шестата кола, която искат да купят от окръжието, да е с 9 места, като за нея са предвидени близо 42 хил. лв. Всички те трябва да са до 6-годишни, а гаранцията им да е поне за 6 месеца. Валидността на договора за колите е 10 месеца, с 20 дни срок за доставка.

Изискване към участниците е да са извършвали подобна доставка за последните 3 години на поне 3 МПС. Ще бъде избрана най-изгодната оферта, като е важно съотношението цена - качество, става ясно от документацията към обявената поръчка.

2 генератора с мощност 100 квт и 3 с 200 квт пък искат да закупят от Сухопътните войски. За целта са предвидени около 160 хил. лв. Те трябва да могат

да осигуряват ток за поне 7 часа работа

при 75% натоварване, както и да могат да се използват при температурен диапазон от -20 до 40 градуса.

33 хил. лв. пък дава командването за логистична поддръжка за 56 автомобилни гуми за ремаркета от 3 вида. Те трябва да са нови и да са произведени до 1 година преди доставката. Изискването е да могат да се ползват за поне 5 г. и за минимален пробег от поне 30 хил. км.

Военновъздушният университет “Г. Бенковски” в Долна Митрополия е обявил поръчка за 132 именни табелки за камуфлажното облекло на ВВС. На тях трябва да бъде избродирано фамилното име на военнослужещия на български и на английски език. Отстрани трябва да имат бродиран кант в черно, а цветът на основата да е тъмносив. Общата прогнозна стойност за поръчката е 3300 лв.