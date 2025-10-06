Гъвкаво работно време за родители на деца до 12 г. не само през лятото, но и за всички ваканции (Обзор)

Министър Борислав Гуцанов подкрепи идеята на Деница Сачева от ГЕРБ

Гъвкаво работно време за родителите на деца до 12 г. не само за лятната ваканция, но и за всички останали, предлагат управляващите. В понеделник на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество социалният министър Борислав Гуцанов обяви, че не само подкрепя предложението на ГЕРБ, БСП и ИТН, но и ще призове депутатите да го разширят и за останалите ваканции, в които родителите се оказват в същата ситуация.

На 24 септември трите управляващи групи внесоха проект за промени в Кодекса на труда, с които предлагат родителите (или осиновителите) да имат право да поискат от шефа си гъвкаво работно време през лятната ваканция. Става въпрос обаче за най-малките - до 12 години, които според Закона за закрила на детето не могат да бъдат оставяни сами и без надзор. Подобна възможност съществува и сега, но за родителите на деца до 8 години, които могат да поискат промяна на продължителността и на разпределението на работното време или да работят дистанционно.

Говорим, че трябва да има повече деца в България и трябва да решаваме проблемите на демографската криза, но не предлагаме достатъчно решения, в които наистина работещите родители да могат да съчетават ангажиментите си в работа с тези по отглеждане на деца. Променят се семейните модели в България, като повечето хора, които работят, вследствие на вътрешна миграция живеят в населени места, в които няма възможност да бъдат подпомагани от роднини, посочи шефката на социалната комисия в парламента Деница Сачева, чиято е и първоначалната идеята за гъвкаво работно време през лятната ваканция.

И от КТ “Подкрепа” подкрепиха идеята и предложиха разширяване с всички ваканции. От КНСБ пък настояха уредбата да е такава, че гъвкавото работно време да не зависи от решението на работодателя.

Сред работодателските организации предложението предвизвика смесени емоции и те се въздържаха, подкрепа дойде само от КРИБ. Според АИКБ и сега Кодексът на труда предлага гъвкави варианти за родители, а от БСК подкрепиха в известна степен идеята, но изразиха притеснения, че така може всеки да поиска да работи от къщи. От БТПП пък коментираха, че в отраслите, където има непрекъснат режим на работа, трудно би се въвела такава мярка.