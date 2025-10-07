Общините искат 3 години преход за новата такса смет

София още не знае как ще се изчислява и с колко ще поскъпне

Пловдив купува умни контейнери за 11 млн. лв., с чипове вече работят кофите в Поморие, скоро и в Гоце Делчев

Още 3 години преходен период, по време на който да действа сегашната методология за определяне на такса смет. Само общините, подготвени да въведат новия начин на изчисление, да го направят още от 1 януари.

Така градовете, които са готови да въведат принципа "замърсителят плаща", ще могат да го направят от Нова година, а тези, които все още не са готови за прехода,

тъй като

изисква време и сериозни инвестиции,

да имат отсрочка. Това предложение ще направи Националното сдружение на общините в България по време на общественото обсъждане на пакета от данъчни закони, научи "24 часа".

"Ще предложим през тези 3 г. да може да действат и двата вида основа за определяне на таксата. Причината е, че има общини, които са се подготвили и искат да въведат новата методология, но има и други, които се нуждаят от още време и инвестиции", обясни изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

Точно преди година

депутатите вече отложиха веднъж новата методика

за определяне на такса смет, като гласуваха промени в Закона за местните данъци и такси. Въвеждането се коментира отдавна, но до 2024-а все се намираше причина да не се пристъпи към плащане на база реалното количество боклук. Действащата формула е според данъчната оценка на имота, като всяка община определя колко промила от нея е таксата смет.

Мотивът на ГЕРБ, чиято парламентарна група направи предложението за промените миналия септември, бе, че общините не са готови да прилагат новата методика. Тогава местните власти изчислиха, че с нея таксата ще скочи между 2 и 7 пъти, особено в малките населени места, където сега е ниска. За скъпите жилища в големите градове обаче се прогнозираше намаление.

От финансовото министерство засега неофициално заявяват, че нямат намерение да предлагат в пакета данъчни закони преходен период за въвеждане на принципа "замърсителят плаща". Но от сдружението на кметовете разчитат, че в крайна сметка ще се даде възможност всяка община да го направи, когато е готова.

България е длъжна да премине към принципа "замърсителят плаща"

съгласно националното и европейското законодателство.

Столицата вероятно ще е сред общините, които биха се възползвали от отсрочката, ако се приеме. Подготовката в София продължава, заяви зам.-кметът по екология Надежда Бобчева. По неофициална информация до края на октомври екипът на кмета Васил Терзиев ще е готов с предложението как да се изчислява таксата и то ще бъде внесено за обсъждане в СОС.

Иначе до края на септември собствениците на имоти в столицата можеха да подават проучвателни декларации. Те бяха въведени още в началото на годината и са с информативен, а не със задължителен характер.

Никой няма да бъде санкциониран, ако не е попълнил

декларация, уточниха от общината. Ако държавата не промени курса, новият модел ще влезе в сила от 1 януари 2026 г. Тогава гражданите ще имат достатъчно време да подадат декларациите си.

Имаме задължение да спазим закона, но и дълг да пазим интереса на гражданите. Затова не бързаме да натоварим домакинствата с допълнителни разходи, преди да имаме пълна яснота за изискванията, подчерта Бобчева.

Тя обаче уточни, че

таксата за домакинствата в София ще нараства, тъй като досега е била изкуствено ниска

и непропорционална - бизнесът е плащал значително повече от реалния си дял. Към момента съотношението е 60% за фирмите спрямо 40% за домакинствата.

"Замърсителят плаща" цели да отстрани тази несправедливост, но дългогодишните отлагания на реформата правят промяната по-рязка. Имаме план за плавен преход - общинските направления "Финанси и здравеопазване" и "Зелена система, екология и земеползване" работят съвместно, за да се спазят сроковете и да се постигне целта за по-чист и по-зелен град, в който по-високите данъци означават по-добро качество на услугата, подчерта зам.-кметът. Таксата за битови отпадъци е социално чувствителна, затова е важно да се намери баланс между размера и начина, по я налагаме, допълни тя.

Кметът Терзиев вече обясни, че с въвеждането на принципа "замърсителят плаща" и поисканите космически цени от кандидатите да чистят столицата в следващите 5 г.

такса смет би скочила от 5 до 10 пъти

Той бе категоричен, че няма как да обясни подобно поскъпване на гражданите и затова няма да подпише договорите с почистващите фирми на такива цени. В страната обаче има и вече подготвени общини, които се оборудват с технка за новата методика.

Пловдив сключи договор за доставка на контейнери, които ще се ползват само от обитателите на конкретни сгради, защото ще се отключват с чипове или карти. Започва пилотното им разполагане.

Сметовозът ще тегли съдържанието на казана и след това количеството изхвърлен боклук ще се разпределя между хората с право на достъп до него. Този месец ще се сложат първите над 200 контейнера в район "Тракия".

"Там разстоянията между блоковете са по-големи, а за да вдигне казана, стрелата на камиона трябва да се разтегне до 6,5 метра. Ще видим как ще работи системата там и после ще решим как да я приложим в другите райони", обясни зам.-кметът на Пловдив по екология Иван Стоянов.

Договорът за контейнери за целия град е за над 11 млн. лв. В общината работят върху новата методика, но още не са готови с точните изчисления колко ще се плаща. Иначе от тази година такса смет там беше увеличена от 1,8 на 2,6 промила за гражданите и от 5,3 на 7,7 за бизнеса.

В Смолян от 1 януари ще се смята въз основа на индивидуално определено количество битови отпадъци за имота -

торби с определена вместимост

и товароносимост, както и брой ползватели на услугата в имота. Всъщност това са двата основни модела, на които се спират общините.

Смолянската община е стартирала информационна кампания и събира декларации от хората за това колко обитатили има жилището, срокът е 30 октомври. А по предложение на кмета Николай Мелемов ОС прие да се създаде ново общинско предприятие "Благоустройство и комунално стопанство", което да oтгoвapя зa събирането, извозването и обезвреждането на боклука и чистенето на града. Ще се финансира от събираните такси за битови отпадъци.

В Кърджали пък от 10 г. имат избор дали да плащат за кофа, или на база жилищна площ, напомня зам.-кметът Тунджай Шюкрю. Дължимата сума при първия вариант зависи от обема на съда. При варелите е 203 лв. за брой, а при контейнерите - 2027 лв. На жилищна площ таксата смет там излиза 1,02 лв. на кв. метър, а при фирмените имоти е 10,56 лв. Вдигане засега не се обмисля.

Благоевград избра да прилага новия принцип на база брой ползватели на имота. От 1 октомври до 31 декември собствениците трябва да подадат декларация по образец до кмета на общината, в която да посочат колко лица ползват имота.

Заведенията ще плащат на брой декларирани

седящи места, като тази база ще бъде умножавана по допълнителен коефициент.

Община Петрич пък е избрала таксата да се определя според количеството отпадък, който генерира всяко домакинство или бизнес. Събират се декларации за брой ползватели, брой и вид съдове с различна вместимост, специфика на експлоатацията за юридически лица - площ, брой места, персонал и др. Предвижда се къщите да използват кофи от 110 литра, а блоковете - контейнери от 1100 литра.

Бизнесът и административните организации ще използват индивидуални кофи, които ще декларират самостоятелно. Вече има и контейнери за разделно събиране, което ще доведе до намаляване на разходите на домакинствата - за боклука за рециклиране не се плаща.

Новата система не мери колко тежи боклукът, а колко пъти е изпразнена

кофата

за съответен период.

Община Гоце Делчев ще въведе умни контейнери с чип, които ще измерват количеството отпадъци. Поставянето на чипове на 10 хил. индивидуални кофи за еднофамилни жилища започна от юли, а многофамилните сгради ще бъдат поетапно снабдени. Умните контейнери са за смесения битов отпадък, всеки може да намали таксата си, като изхвърля разделно в цветните контейнери, напомнят от общината.

И тук системата ще мери колко пъти кофата е била изпразнена или колко пъти си използвал личния си чип, за да я отвориш. Всяко домакинство ще получи кофа с вместимост до 120 литра, с уникален код и чип. Трябва да я държи в двора или на друго недостъпно за останалите потребители място и да я изнася на улицата за изхвърляне по предварителен график. При многофамилните сгради

умните контейнери ще са с два отвора за по-малки и по-големи торби

(до 5 и до 20 литра), също с индивидуален чип. Фирмите и администрациите ще ползват индивидуални кофи - като еднофамилните жилища.

Някои общини в област Благоевград още не са избрали модел. Вече се появиха коментари, че методът с броя торби едва ли ще проработи у нас - хората ще купуват малко торби, ще събират боклуците си в други и ще ги изхвърлят на произволно избрани места, както и сега често се случва в края на населените места.

В Поморие пък вече работят кофите с чипове, освен това

има и видеонаблюдение дали гражданите спазват правилата

Такса смет във Варна от тази година е повишена от 0,98 на 1,5 промила върху данъчната оценка за жилища и от 3,9 на 5,97 промила за фирмени имоти. От 55 млн. бюджет за почистване 15,3 отиват само за сметосъбиране и сметоизвозване, вкл. транспортиране на битовия отпадък до завода за боклук в с. Езерово. Но кофите често преливат.

Арестуваният в момента кмет Благомир Коцев в началото на летния сезон определи като неефективен досегашния договор. Той е само с една фирма за целия град, наследен е от предишната администрация и е в сила до 2026 г. Опитите за повече контрол и санкции не вдигат качеството на услугата. Иначе с парите от такса смет е планирано и изграждането на новата клетка на депото в село Въглен.

Общината е сред тези, които още не са решили как ще прилагат новия принцип.

И в Бургас от началото на 2025 г. вдигнаха таксата от 1,3 на 2 промила, след като не бе пипана от 2017-а. Догодина не се планира увеличение, нито засега се залага изискуемата смяна на методиката.

В община Стара Загора миналия декември съветниците определиха да се плащат 1,75 на хиляда от данъчната оценка на имотите, а за фирми - 5 промила. С това таксата за жилищата се вдигна с около 16%, не бе променяна 10 години. Но как ще се процедира от 2026-а, още не е ясно.

"Ще изчакаме до последно да видим държавата какво ще реши

и тогава ше подходим и ние. Имахме предварителна подготовка, но ако държавата отложи, ние няма да бързаме", каза кметът Живко Георгиев. Засега са се насочили към определяне на такса смет според броя на хората в едно домакинство, но "ще го предложим, когато му дойде времето".

Във Велико Търново също са харесали този принцип, като за сметосъбиране и сметоизвозване ще се плащат по 46,46 лв. на човек годишно. Ще има обаче и компонент "Чистота" на база жилищна площ - 32,4 ст. на квадрат за Търново и Арбанаси, 12,7 ст. за Самоводене и 5,6 ст. за всички останали населени места.

Очаква се с новата методика в селата такса смет да скочи драстично,

защото е върху целия имот. За необитаемите собствениците трябва да подадат декларации.

За училищата таксата ще се изчислява на брой ученици, за ресторантите - на брой столове, за фабриките - на брой работещи, а за хотелите - на брой легла. Този месец новата методика ще бъде качена за обществено обсъждане.