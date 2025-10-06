ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 5 дни в ареста обирджията на казино в Стряма се разбра с прокуратурата

Ваня Драганова

[email protected]

Казино Снимка: Pixabay

Остава без пистолета, с който заплашил крупието 

44-годишният мъж, който на 29 септември т. г. задигна 3600 лв. от казино в село Стряма край Раковски, сключи споразумение с прокуратурата след 5 дни престой в ареста. Около 4,40 часа сутринта той влязъл в игралната зала с маска на лицето и шапка с козирка и размахал срещу крупието газов пистолет, взел парите и изчезнал. Бил задържан по-късно същия ден, а откраднатата сума още била у него.

След грабежа от МВР съобщиха, че той е криминално проявен. Няма обаче влезли в сила присъди и договореното наказание е 2 години условно с изпитателен срок от 36 месеца. Пистолетът, с който е извършено престъплението, ще бъде конфискуван. 

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Пловдив. 

