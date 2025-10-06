Фалшива радост в Царево - отнесеният сейф с хилядарките не е намерен

Сейфът с хилядарките, отнесен от потопа в Царево на 3 октомври, все още не е открит и издирването му продължава, научи "24 часа" от свой отлично осведомен източник.

Преди около час на плаж Понтона в града, където багер на стопанина на сейфа рови от няколко дни, са открити две метални кофи от тежки машини, също отнесени от пороя. Местни помислили, че багерът е открил сейфа, но радостта бързо секнала.

Намерени са и две потънали коли - бус, собственост на ВиК, завлечен в морето на 3 октомври, както и автомобил, собственост на предприемача със сейфа, отнесен от пороя през 2023 г.

Металната каса с размери на двукрилен гардероб обаче остава в неизвестност. Тя или е някъде затрупана под калта и руините на плажа в Царево, или морето вече я е отнесло нанякъде.

Темата със сейфа се превърна в най-обсъжданата не само в курортното градче, но и в цяла България. Първоначално плъзнаха слухове, че вътре е имало 2 милиона лв. и много златни бижута. Днес собственикът каза, че в касата е съхранявал най-вече фирмени документи и около 20 000 лв. По информация на "24 часа" обаче, вътре е имало около 180 000 лв.