В Бразилия откраднаха паспорта на голмайстор №1 в ...

Издирват 62-годишния Тихомир Бенков в Шумен

62-годишният Тихомир Бенков

Областната дирекция (ОД) на МВР - Шумен издирва Тихомир Митков Бенков, на 62 години, по молба на близките му, съобщи говорителят на ОД на МВР - Шумен Ася Йорданова.

Тихомир Бенков е напуснал дома си на 4 октомври и оттогава е в неизвестност. Висок е около 170 см, със сини очи, слабо телосложение. По данни на близките му е значително по- слаб от предоставената снимка. Няма данни за дрехите, с които е бил облечен, по всяка вероятност с него има куче, неизвестна порода, със среден размер, светло кафяво на цвят, добави Йорданова, цитирана от БТА. 

От полицията молят всички, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112 или на телефон 054 800 588.

