Пускат нова спешна поръчка за чистенето на “Люлин” и “Красно село”

Нова спешна обществена поръчка за почистването на столичните райони "Люлин" и "Красно село" смята да обяви Столичната община, каза зам.-кметът по екология на столицата Надежда Бобчева.

Подробности за новата процедура не бяха дадени. Ясно е само, че тя ще бъде обявена по бързата писта с по-кратки срокове. Последно такава процедура общината

обяви за нова временна обслужваща банка, отне около месец

Едва 15% от контейнерите за боклук в двата района са обработени в първия ден на кризисната ситуация - неделя, казаха кметовете на "Красно село" Цвета Николаева и на "Люлин" Георги Тодоров пред bTV. По-късно от Столичната община заявиха, че са извозени 70% от контейнерите.

От 5 до 19 октомври общината обяви криза за двата района, като за този период събирането на боклука се поема от Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). До това се стигна, след като единственият останал кандидат - консорциум с участието на фирма, близка до Христофорос Аманатидис-Таки, предложи двойно по-висока цена от прогнозната стойност на общината. До неделя за двата района се плащаше по 144 лв. на тон.

Общината заложи по 200 лв. на тон за следващките 5 г., но кандидатът предложи над двойно - 420 лв. на тон. Кметът Васил Терзиев бе категоричен, че няма да позволи софиянци и общината да бъдат ограбени и такъв договор няма да подпише.

До събота районите се чистеха от "Зауба", свързвана с Румен Гайтански - Вълка. Преговорите с нея също не са довели до решение, тъй като и тя е дала висока цена. Провали се и първоначалната идея чистенето да се поеме от общинското дружество "Софекострой", което отговаря за "Красна поляна" - то отказало, защото няма достатъчно техника.

Така от неделя боклукът от двата района с близо 300 хил. жители общо се извозва с 10 камиончета на СПТО - 6 за "Люлин" и 4 за "Красно село". В неделя те са вдигнали 40 т отпадъци от двата района, или около 50% от стандартното количество за почивния ден, обясниха от общината за "24 часа". Но в същото време са извозени 70% от стандартните контейнери.

Анализират се две хипотези за това разминаване

- хората са откликнали на призива и са започнали да изхвърлят разделно, така отпадъците, стигнали до сивите контейнери, са намалели. Вторият вариант е, че предишната фирма системно е товарила събраното с допълнително отпадъци. "Подобни разкрития вече сме правили. Предстои да наблюдаваме по-дълъг период, за да установим дали тези хипотези ще се потвърдят", казват от общината.

Преди няколко месеца Терзиев публикува клип как от базата на "Зауба" се товари складиран отпадък и се вози до завода - уж събран боклук. На въпрос колко сиви контейнера може да обслужи едно камионче, от общината обясняват, че "зависи от мястото, разстоянието и размера", но са около 9, работели денонощно. Техниката очевидно е недостатъчна, след като голяма част от кофите преливаха и в понеделник. Затова от общината обявиха, че ще наемат допълнително. Оказа се, че в

някои квартали фирмата на Вълка спряла да събира

боклука още в петък, затова се трупат отпадъци. Около 70% от кофите пък били повредени, което също пречело на камиончетата да ги вдигат.

Най-голяма е нуждата от големи камиони с преса за сметосъбиране. Работело се по всички възможни варианти на закупуване или наемане до дни. "Мобилизиран е и целият ресурс за извозване на стандартните точки, които хората познават. Няма опасност за околната среда", казаха още от общината. Проблем имаше и с големите строителни контейнери, които общината обяви, че ще бъдат поставени. От 8 за "Люлин" до късно вечерта в неделя бе поставен само един.

Общината мобилизира и доброволци,

които помагат с информация на гражданите в двата района. Допълнително дежурства ще дават и от Столичния инспекторат.

Кметът на "Красно село" Цвета Николаева разказа, че в неделя се качила в едно от камиончетата и установила, че две разтоварвания отнемат повече от час. И коментира: "Тръгнахме на война, без да сме подготвени с достатъчно войници, муниции и оръжия."

На въпрос на "24 часа" защо в мегапоръчката за чистенето на града липсват пределни цени от общината заявиха, че това "ограничава конкуренцията и принуждава фирмите да предлагат цена точно под максимума".

"Нашата цел е да получим най-доброто съотношение цена - качество в условията на свободен пазар. Има и големи разлики в различните райони - "Люлин" се чисти с еднотипни камиони, в центъра е по-различно. Една от получените оферти е под прогнозната цена, което доказва, че прогнозираната от нас е пазарната", добавят от там.