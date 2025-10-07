Кой университет колко милиардери обучи (Графика)

Харвард, Станфорд и Пенсилвания в САЩ са водещите университети в обучението на милиардери - взети заедно, са “произвели” 207, показват статистики на Salas Diaz & Young. Сред възпитаниците на трите университета са Майкъл Блумбърг, Стив Балмър (Харвард) основателят на Yahoo Джери Янг (Станфорд), основателят на “Тесла” Илон Мъск (Пенсилвания). Възпитаник на Колумбийския университет е Уорън Бъфет, а Масачузетския технологичен институт (MIT) е завършил индустриалецът Чарлз Кох. Макар американските висши училища да доминират на челните места, данните на Salas Diaz & Young показват, че азиатските университети като този в Мумбай, Синхуа, Пекин и Сеул вече са в топ 20 на обучаващите милиардери.