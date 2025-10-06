Без сигнали в МВР за българката, която коли котки в ТикТок (Обзор)

Мъченията над животни са зловещ тренд в популярното приложение

Мъченията над животни се превръщат в мода в ТикТок. От началото на май тази година в приложението са плъзнали видеа, на които различни потребители показват гаври с котки и кучета. Нов тренд например е въртенето на домашни любимци във въздуха, докато стопаните им ги държат с ръце. Подобни клипове могат да бъдат открити с костенурки и дори енот. На част от видеата се вижда как животните започват да се гърчат.

Тренд е и да им дават месо, покрито с много лют сос, както и да ги стреснат, докато спят дълбок сън.

Неизвестно до момента е дали зад някой от профилите се крие българин, тъй като лицата на собствениците на любимците не са виждат по време на излъчванията. Сред коментиращите под видеата обаче се откриват множество наши сънароници, които подкрепят ужасяващата мода с мъченията. Неоспорим факт е, че подобни клипове носят на създателите им немалко пари. Получават ги от фенове, които ги изпращат под формата на т.нар. подаръци и гифтове.

В новата вълна с извращения над животни, но много по-брутално се включва и българка. Тя прави клип за ТикТок, в който предупреждава, че ще пререже гърлото на коте. Подкрепят я и потребители с думите: “Давай, коли го”. Скрийншот, направен от неин зрител, вече се разпространява в социалните мрежи, но с уточнението, че самото убийство на животното не се показва на видеото. Според потребители жената се заканвала, но спряла излъчването и се включила секунди по-късно с думите, че вече го е направила. В ръцете си обаче държала друго животно - то не било изцяло бяло като първото. Затова и трудно би се доказала вината ѝ, ако не бъде открит труп.

Тепърва ГДБОП ще проверява дали въпросната българка наистина е убила животното. До момента в МВР няма сигнали за подобни престъпления, извършени от наши сънародници в ТикТок, показва проверка на “24 часа”.

В България мъчението и убийството на гръбначни животни е престъпление, а предвиденото в закона наказание е от 1 до 5 години лишаване от свобода и глоба от 5 хил. до 15 хил. лв.

През март тази година правосъдният министър Георги Георгиев предложи нови по-тежки наказания, когато деянието е заснето с цел разпространение или е извършено заради имотна облага. Ведомството искаше при подобни престъпления да има лишаване от свобода от 3 до 10 години и глоба от 5 хил. до 20 хил. лв.

Причина за предложенията за нови санкции стана брутален случай от Перник, при който бяха задържани 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишният Красимир Георгиев. Те са с обвинения за убийства на различни видове животни - морски свинчета, заек, котка, бяла мишка. Разследването показа, че мъжът и жената са извършвали зверствата по поръчка на “клиенти” от цял свят и срещу заплащане в различни онлайн платформи.