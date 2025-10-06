ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

700 лв. плаща насилник от Пловдив, набил два пъти майката на детето си в един ден

Никола Михайлов

Снимка: pixabay

При второто нападение счупил носа на жената

Глоба от 700 лв. трябва да плати пловдивчанин, причинил две леки телесни повреди на майката на детето си в рамките на няколко часа. Той е признал вината си пред Районния съд и е сключил споразумение с прокуратурата, след което е бил освободен от наказателна отговорност. 

Посегателствата са извършени на 31 май по особено мъчителен за пострадалата начин и в условията на домашно насилие. Първите удари са нанесени около 13 ч., като мъжът ѝ причинил кръвонасядания по крайниците. В 21,30 ч. избухнал нов скандал, при който счупил носа ѝ.

Освен глобата, насилникът трябва да плати и 452,40 лв. разноски по делото. Решението на Районния съд в Пловдив, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

