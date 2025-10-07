Кметът и главният архитект на Несебър разкриват истината за Елените (Видео)

Видео, в което показват цялата документация за строежите на ваканционно селище Елените, пуснаха късно снощи в ютюб кметът на община Несебър Николай Димитров и главният архитект Валентин Димов. Още в началото те твърдят, че разкриват цялата истина по въпроса.

От изявленията им става ясно, че земята, която влиза в селището е взета от ТКЗС Несебър още през 1974 г.

Когато е приватизирано Елените през 2000 г. РМД е получило като собственост 260 дка урбанизирана територия и към 1000 дка горски фонд. В него влизат и реките и дерета, които после са застроени. Приватизаторите стават собственици дори на пътищата със съдебно решение - те са иззети от общината. По тази причина нейните служители дори не били допускани в селището за проверки.

Разрешенията за строеж са издавани от големи комисии по препоръка на консултантски фирми. Имало и няколкостепенен надзор върху строителството.

Още през 2017 г. община Несебър глобява две пловдивски фирми - собственици за нерегламентираните сметища над курорта, които са една от основните причини за наводнението. Фирмите всячески отказват да приемат актовете, а после ги оспорват в съда и те падат. Сметищата още си стоят и, според кмета, имат голям принос в потопа, при който загинаха 4 души.

Имена на хора и фирми не са споменати, но става ясно, че всички фирми-собственици на Елените са свързани.

Какво още обясняват кметът и главният архитект, вижте във видеото.