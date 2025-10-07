ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Георги Рачев: Валежите в Западна България сп...

Започва изплащането на пенсиите

Изплащането на пенсиите през октомври чрез пощенските станции ще започне от днес и ще завърши на 20 октомври (понеделник).

Изплащането на пенсиите през октомври чрез пощенските станции ще започне от днес и ще завърши на 20 октомври (понеделник). Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес, съобщават от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври (сряда).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията".

