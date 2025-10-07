Гледат мярката на служителите от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съдът решава окончателно дали да остави в ареста двамата служители на ДАИ, поискали подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс. Според прокуратурата, те са получили по 200 лева и 300 евро от водачите с мотив, че тахографите на камионите са повредени.

Тъй като обвиняемите не знаели английски, използвали Google Translate, за да поискат парите. При обиск в домовете им разследващите открили и 43 000 евро и 5000 лв.

Двамата служители са уволнени, а в "Автомобилна администрация" започна вътрешна проверка, съобщава Нова телевизия.