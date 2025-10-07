ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Георги Рачев: Валежите в Западна България сп...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21446808 www.24chasa.bg

Гледат мярката на служителите от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс

988
Георги Георгиев и Борис Борисов от Автомобилна администрация, взели подкупи от шофьорите на техниката на Роби Уилямс СНИМКА: Георги Палейков

Съдът решава окончателно дали да остави в ареста двамата служители на ДАИ, поискали подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс. Според прокуратурата, те са получили по 200 лева и 300 евро от водачите с мотив, че тахографите на камионите са повредени.

Тъй като обвиняемите не знаели английски, използвали Google Translate, за да поискат парите. При обиск в домовете им разследващите открили и 43 000 евро и 5000 лв.

Двамата служители са уволнени, а в "Автомобилна администрация" започна вътрешна проверка, съобщава Нова телевизия.

Георги Георгиев и Борис Борисов от Автомобилна администрация, взели подкупи от шофьорите на техниката на Роби Уилямс СНИМКА: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)