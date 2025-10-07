ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

42 пожара са потушени в страната за денонощие, един човек е загинал и двама са пострадали

1060
42 са потушените пожари през изминалото денонощие. Снимка: Pixabay

Общо 42 пожара са потушени в страната за денонощие, един човек е загинал и двама са пострадали, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР на сайта на ведомството.

Звената на „Пожарна безопасност и защита на населението" са реагирали на 98 сигнала за произшествия.

Мъж на 41 години е загинал при пожар в къща в с. Браничево, община Каолиново, област Шумен.

Вследствие на пожар в трансформаторен пост и разпределителна уредба в Плевен, на ул. ,,Георги Кочев", са пострадали мъже на 68 и 72 години.

С преки материални щети са възникнали 17 пожара, без нанесени материални щети са 25 пожара, извършени са 51 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са пет.

