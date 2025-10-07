Курортът Елените остава затворен до сряда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поне до сряда остава затворено ваканционното селище Елените след големите наводнения.

Курортът е под постоянна охрана заради опасност от мародери. След бедствието, което отне живота на четирима души, институциите започнаха да търсят причините за случилото се. ДНСК и други институции започнаха проверки на курортното селище, които ще търсят причината за трагедията, съобщи БНТ.

Комплексът остава затворен за живеене, няма хора, от тези които са собственици или наематели, уточниха от властите. А метеорологични прогнози сочат, че в региона се очаква силен дъжд в понеделник срещу вторник.