В Царево вали интензивно, денят е обявен за неучебен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В следващото денонощие дъждовете ще обхванат и Северна България, след 20 октомври затопляне

В Царево вали интензивен дъжд, който обаче не създава сериозни проблеми. Няма критични точки, за сега няма бедстващи хора, стана ясно от репортаж по БНТ.

В понеделник бе активирана системата за ранно предупреждаване BG Alert за интензивни валежи през следващите дни. От община Царево приканиха хората, които живеят около дерето на река Черна да напуснат домовете си превантивно.

След пороя в петък усилено бе почистено дерето предвид очакваните валежи. Тази нощ на входа на града е паднало дърво, което е отстранено от общински служители.

В града патрулира полиция - обхождат се критични райони заради мародери.

"Днес за Източна България е обявен червен код за валежи - очакват се около 65-100 л/кв. метър", заяви синоптичката Анастасия Кирилова. Според нея са възможни свлачища заради вече обилно овлажнената почва.

За следващото денонощие валежите ще са над 65 л/кв. метър и в Северна България, там може да се стигне и до червен код.

"Когато валежите са много и инфраструктурата не позволява да се оттича, водата създава проблеми. Количествата в последните дни са над месечната норма, нахлу и студ от север. Но първи сняг на 2-3 октомври не е обичайно. В момента в Родопите трупа нова снежна покривка.

Плавно ще се затопля, по-приятни температури се очакват след 20 октомври", обясни синоптичката.

Община Царево предупреждава жителите и гостите на района да бъдат особено внимателни заради продължаващите валежи и динамичната метеорологична обстановка. От пресцентъра на Общината призовават гражданите да не предприемат пътувания и да избягват излизания без основателна причина.

Заради проливния дъжд 7 октомври е обявен за неучебен ден за училища и детски градини на територията на цялата община.

Продължаваме да следим обстановката. При възникване на риск от наводнения ще бъдат предприети съответните действия, посочват от Общината.

Дежурни екипи на общинския щаб, МВР и други институции остават на терен и наблюдават критичните точки в района.