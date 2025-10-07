Димитър Стоянов: Вината в казуса със Сарафов е на парламента, че не избира нов ВСС

Обикновеният българин въобще не се интересува кой е главният прокурор, а защо има 4 жертви на наводнението, защо я има кризата с боклука и кога ще има справедливост. Изключително трудно би застанал президентът Румен Радев до Борислав Сарафов след позицията на Върховния касационен съд, че той не е главен прокурор от юли. Този коментар направи Димитър Стоянов, секретар по сигурност и отбрана на президента Румен Радев, пред бТВ.

Вината за казуса със Сарафов е, че Народното събрание не избра нов ВСС. То е с изтекъл мандат още от 2022 г. НС обвини президента, че е забавил избора на шефа на ДАНС с 2 месеца. Така че сега ще прехвърлят ли правомощията за избор на нов ВСС на президента, запита Стоянов.

Той бе категоричен, че решението е в промяната на състава на ВСС. Каза, че ако се съди по казуса с изнесените 54 млн. лв., предназначени за строежа на магистрала "Хемус", то Сарафов не се е справил като временен главен прокурор. Процесът щеше да влезе в съда с обвинителен акт, но след смяна на прокурорите, бе спрян.

Договорът с "Газпром" бе прекратен и трябваше да се вземе спешно решение. Една от опциите бе за контракт с" Боташ". Той е даден на прокуратурата, нека изчакаме да видим дали те ще кажат има ли вина, каза Стоянов. И посочи, че една част от капацитета е ползвана. Добави, че и сега се получава газ по договора с "Боташ".

До какво ще доведе закриването на Комисията за противодействие на корупцията - до преместването на отдела в ДАНС, каза Стоянов. И посочи, че от агенцията били освободени шефове на дирекции и отдели. Според него - по заповед на Делян Пеевски.

Дали ще бъде наложено вето на закона шефовете на служби да се избират и назначават от НС, не мога да кажа. Но аз лично смятам, че трябва да го направи, защото се нарушава балансът, посочи Стоянов. Добави, че Пеевски управлява държавата - казва премиерът Росен Желязков да отива в Плевен и той отивал. Същото било и с министрите.

С военни се срещам всеки ден - аз съм секретар по сигурност и отбрана и това ми е работата. С партийно строителство не се занимавам. Президентът Радев критикува правителството в рамките на правомощията си, посочи Стоянов.