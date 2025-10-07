ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джартов: Ситуацията в страната е спокойна, няма затворени пътища

1144
Главен комисар Александър Джартов

"През нощта беше спокойно. Имаше превалявания, но не такива, които да създадат проблеми".

Това заяви пред БНР главен комисар Александър Джартов - директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

"Имаме 3 сигнала от това денонощие за паднали дървета. Сигналите се обработват. Ситуацията е спокойна. Към момента няма нещо, което да буди притеснение", успокои той.

По думите му 51 населени места са без ток. Екипите работят за отстраняване на повредите в електропреносната мрежа.

Комисар Джартов няма информация за затворени пътища.

С цел да не се допуснат допълнително инциденти и да пострадат хора, след 15 часа вчера беше преустановен достъпът към Елените, напомни той и уточни, че днес отново ще се оцени обстановката и ще се продължи с дейностите по разчистване.

Според него хората стават все по-склонни да изпълняват указанията на компетентните институции. "Важно е да се преценява на база каква е ситуацията към момента и каква е прогнозата, за да може тези решения да водят до повишаване на тяхната безопасност", изтъкна главният комисар.

По думите му местните власти са все по-добре подготвени. Непрекъснато обаче трябва да се адаптираме - и плановете, и поведението, подчерта главен комисар Джартов.

Вчера системата за ранно предупреждение е задействана с превантивна цел, посочи той и изброи: "Имаме от областния управител на Бургас, областния управител на обл. Добрич, кметовете на Царево, Каварна, Вълчидол".

Нормално е при тези валежи да има повишаване на речните нива, подчерта още директорът на пожарната. Към момента нямаме информация за опасно повишаване на тези нива, каза гл. комисар Джартов.

Главен комисар Александър Джартов

