Жители на квартал „Бенковски" в София на протест заради джигити по улиците

Заради безумни скорости от по над 100 км/ч по оживения булевард „Лазар Михайлов" в столичния квартал „Бенковски", граждани излизат на протест. Никой не успява да контролира джигитите, които се блъскат в стени и отнасят улични стълбове, а потърпевшите след поредната катастрофа се жалват, показа репортаж на „Нова телевизия".

Хората от години настояват за поставяне на "легнали полицаи", за да се ограничи опасността. Исканията им са и за опресняване на пешеходните пътеки, защото се нуждаят от места, където да пресичат безопасно.

„На 11 септември 2023 г. беше пометен автомобила на баща ми от пиян шофьор, а оградата ни също беше разрушена. Преди години на същия булевард имаше смъртен случай на младо момиче, а на 31.12.2022 г. шофьор помете три коли и щеше да погуби два живота", каза потърпевша.

„Легналите полицаи бяха неприложими, но вече могат да се построят. Абсолютно съм съгласен с хората. Подал съм молба за скоростни камери, защото булевард „Лазар Михайлов" наистина се ползва за писта, най-вече през нощта. Тук трябва да се направи един нов проект за пътната обстановка и затова ще подадем молба към Столична община", посочи кметът на район „Сердика" Момчил Даскалов.