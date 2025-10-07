ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожарната провери реки и дерета в Шуменско заради очакваните валежи

Наводнение. СНИМКА: Пиксабей

Физически обходи на територията на критични места са извършени през нощта и рано тази сутрин със заповед на директора на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Шумен Иван Иванов, във връзка с очакваната усложнена метеорологична обстановка, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР - Шумен Ася Йорданова, цитирана от БТА..

Екипи от противопожарните служби в Шумен, Велики Преслав и Нови пазар са извършили огледи на реки и дерета. Към момента ситуацията е нормална, наблюденията продължават. Техниката и целият наличен състав са в готовност. Наблюдение на реки и язовири извършват и общините, като ритмично докладват на областния управител, допълни говорителят на ОД на МВР.

Както БТА съобщи, днес, 7 октомври, времето ще се задържи облачно. Продължителни и значителни валежи от дъжд ще има в Източна и в по-голямата част от Северна България.

