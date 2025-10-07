Есенен джаз в Русе

Утвърдените имена в джаза – „Сашо Поповски Трио", „Койчев джаз трио", „Даниела Белчева квартет", „Радослав Славчев квинтет" и „Фънкалеро" ще изгреят тази есен на сцената в Русе. „Есенни джаз вечери" е концертен цикъл, който ще радва русенската публика всеки четвъртък от 9 октомври до 6 ноември в Пленарна зала на Община Русе от 19 часа при вход свободен. Събитията се организират от Сдружение „Русенска джаз колегия" и подкрепен от Община Русе, „Дунарит", Гранд хотел „Рига", вестник „Утро", „Арена Русе" и „Феникс 94". „Есенните джаз вечери"

Освен подарък за меломаните, петте концерта са и начин за подкрепа на идеята за изграждане на „Алея на джаза" в Русе, инициирана от председателя на сдружението Даниел Джумалийски и приета с решение на Общинския съвет. Проектът предвижда алеята да съхрани спомена за Петьо Петров – Парчето, Стайко Стайков (Стайчето), Боби Русев, Сашо Бербера и другите големи джазмени на Русе, създатели и радетели на местния джаз фестивал. Проектът предвижда поставянето на звезди с имената им и QR кодове с биографична информация на различни езици пред сградата на Дома на културата.

Всеки желаещ ще може да дари средства за каузата по свое желание в указаните урни.