ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Домът на хумора в Габрово с проект за хумористична...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21447361 www.24chasa.bg

Есенен джаз в Русе

480

Утвърдените имена в джаза – „Сашо Поповски Трио", „Койчев джаз трио", „Даниела Белчева квартет", „Радослав Славчев квинтет" и „Фънкалеро" ще изгреят тази есен на сцената в Русе. „Есенни джаз вечери" е концертен цикъл, който ще радва русенската публика всеки четвъртък от 9 октомври до 6 ноември в Пленарна зала на Община Русе от 19 часа при вход свободен. Събитията се организират от Сдружение „Русенска джаз колегия" и подкрепен от Община Русе, „Дунарит", Гранд хотел „Рига", вестник „Утро", „Арена Русе" и „Феникс 94". „Есенните джаз вечери"
Освен подарък за меломаните, петте концерта са и начин за подкрепа на идеята за изграждане на „Алея на джаза" в Русе, инициирана от председателя на сдружението Даниел Джумалийски и приета с решение на Общинския съвет. Проектът предвижда алеята да съхрани спомена за Петьо Петров – Парчето, Стайко Стайков (Стайчето), Боби Русев, Сашо Бербера и другите големи джазмени на Русе, създатели и радетели на местния джаз фестивал. Проектът предвижда поставянето на звезди с имената им и QR кодове с биографична информация на различни езици пред сградата на Дома на културата.
Всеки желаещ ще може да дари средства за каузата по свое желание в указаните урни.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)