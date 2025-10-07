Председателят на ВКС: Напрежение между институциите няма и не би трябвало да има

Има основания да се предполага, че Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще избере нов и.ф. председател на Върховния административен съд, каза пред медиите председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова преди заседание на колегията, на което се очаква да бъде разгледан въпросът, информира БТА.

Дали Георги Чолаков ще остане на поста зависи от решението на колегията, добави съдия Захарова и припомни, че веднъж вече е прието за необходимо да се посочи друг изпълняващ функциите председател. Предстои да видим как ще се развие дебатът по тази точка днес, каза тя.

Относно постановения от ВКС отказ за възобновяване на дела по искане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов с основание, че той не може да изпълнява вече тази функция, Галина Захарова заяви, че няма и не би трябвало да има междуинституционално напрежение.

„Към настоящия момент положението е такова, че след 21 юли 2025 г. е изтекъл шестмесечният срок съгласно чл. 173 ал. 15 от Закона за съдебната власт и едно и също лице не може да заема позицията изпълняващ функциите", заяви председателят на ВКС. По думите ѝ позицията на ВКС се изразява по конкретни дела, които стоят за разглеждане пред съда, като решението на съда по тях е суверенно и неотменимо и трябва да бъде съобразявано. „Тълкуването на закона е в ръцете на съда и съдът е суверенен да преценява по конкретните дела как точно да правоприлага и да тълкува закона", заяви Галина Захарова.

Според нея различното тълкуване на закона дава основание за различен подход, но законът е един и той трябва да бъде прилаган по един и същи начин от всички. Председателят на ВКС припомни, че при правораздаването думата- основната и окончателната, е на съда, съдът се произнася не общо по каквито и да е проблеми на правосъдието, а конкретно по въпроса, с който е сезиран.

Галина Захарова обясни, че в ръцете на Прокурорската колегия на ВСС е разглеждането на въпроса за назначаване и освобождаване на съответно лице от изпълнение на съответните функции.