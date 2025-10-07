Все още няма привлечени към наказателна отговорност за инцидента с жертва на рали във Варна

Към момента няма привлечени към наказателна отговорност за инцидента на автомобилното състезание във Варна, при който загина 60-годишен мъж, 27-годишна жена пострада тежко, а няколко души бяха ранени, съобщиха днес от пресслужбата на Апелативната прокуратура в крайморския град.

Разследването се води за престъпление по чл. 123 от Наказателния кодекс, който е за непредпазливо деяние, и за да се стигне до търсене на наказателна отговорност, трябва да бъдат събрани много доказателства за начина на организиране на надпреварата и кои са били отговорни за това. В хода на разследването трябва да бъде установено още дали пострадалите са били на забранено за публика място и кой е бил ангажиран с осигуряването и контрола на мерките за безопасност на събитието.

Кръвната проба на пилота на спортния автомобил, причинил инцидента, е отрицателна за употреба на алкохол, както и за употреба на наркотични вещества. Тя беше анализирана във Военномедицинската академия.

От прокуратурата уточниха, че продължава събирането на доказателствен материал по образуваното досъдебно производство. На мястото на инцидента са извършени допълнителни огледи на асфалтовата настилка, на мантинелата и на района. Ще бъдат направени и експертизи на публикувани видеоклипове за случилото се.

Инцидентът възникна около 11,10 часа на 5 октомври 2025 година по време на финалния кръг „Аладжа манастир – Варна 2025" от автомобилното състезание Национален шампионат по планинско катерене. На завой пилотът на една от колите изгуби контрол над превозното средство и се вряза в публиката, намираща се до мантинелата.