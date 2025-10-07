Изложба показва историята на колоезденето в Търговище

На 8 октомври 2025 г. от 17,30 ч в Славейковото училище ще бъде открита новата временна изложба на Регионален исторически музей – Търговище "А някой кара колело...", посветена на колоезденето в Търговище и на 120 години от основаването на Съюзно колоездачно дружество „Орел" – Търговище, съобщават от музея.

В изложбата могат да се видят важни свидетелства (снимки, документи, предмети) за живота на дружеството, както и различни модели велосипеди (спортни и пътнически) от 1912 г. до наши дни.

Фото-документалната част на изложбата е изключително богата, като целта ѝ е да покаже, че действително колоездачният спорт е най-популярният и масов спорт през първата четвърт на ХХ век, а и след това.