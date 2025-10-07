Укрепват 115 м от пътя край свлачището „Трифон Зарезан" с повече от 7 млн. лв.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стъпка към възстановяване на панорамния път Варна – Златни пясъци, в участъка на свлачището „Трифон Зарезан", ще бъде направена след предстоящо одобрение за отпускане на 7 350 млн. лв. от Програма „Околна среда", съобщават от Областния информационен център – Варна.

Интервенциите ще се осъществят в участък с дължина 115 м от панорамния път в имот общинска собственост.

Община Варна ще изпълни превантивни и геозащитни дейности за осигуряване експлоатацията на пътя. Мерките включват инженерно-геоложки и хидрогеоложко проучвания, изготвяне на инвестиционни проекти и извършване на геозащитни строежи за противодействие на свлачищните процеси и др.

Проектната идея предвижда мерки за превенция и защита в района над свлачището, където минава панорамният път, съобщиха за "24 часа" от пресцентъра на общината.

Ще бъде изградена силова конструкция под пътя в рамките на уличната регулация по действащия ПУП на курортен комплекс Чайка.

Сигурността на пътя в свлачищния район ще бъде осигурена с укрепване с конструкции - специални пилоти с голяма носеща способност, които представляват забити или излети в почвата вертикални или наклонени стълбове, които поемат товарите от връхната конструкция и ги предават на по-дълбоко лежащи пластове в земната основа.

Красивият панорамен път до курорта Златни пясъци е затворен от повече от 20 години, това е голям проблем както за живеещите в района, така и за свързаността с комплекса и съседна Румъния.

През годините неведнъж е заявявано намерение за неговото ремонтиране, но до момента не са предприети никакви мерки.

През 2018 г. имаше идея за проект на стойност около 11 млн. лева, според който вместо да се укрепва цялото свлачище, над него да бъде изграден мост.

Очакваше се през 2020 година да започнат дейности за укрепването на свлачището на стойност 19 млн. лв.

През 2022 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството в правителството на Кирил Петков Гроздан Караджов обещава, че ще бъдат осигурени средства от държавния бюджет за решаване на проблема.

Тогава се оказа, че няма подготвен проект, а само идейни виждания за изграждане на естакада в района.