Купища едри отпадъци, изхвърлени в центъра на София въпреки кризата (Снимки)

Едри боклуци зариват центъра на столицата въпреки кризата със събирането на отпадъците. Около кофите на ул. Владайска и бул. Македония в София се забелязват огромни кашони, тоалетни чинии и големи чували с боклуци, видя репортер на "24 часа"

На бул. Христо Ботев ситуация друга, кофите са празни, а около тях разчистено. Това е границата на район "Красно село".

До кризата с боклука се стигна, след като изтече договорът на досегашната фирма, а на обявения конкурс остана само един кандидат, който предлага двойна цена.

От екипа на кмета на София Васил Терзиев заподозряха саботаж.

Десетки бусове и дори каруци докарват едрогабаритни боклуци рано сутрин кой знае откъде точно в Люлин и Красно село. Точно в районите, за които кметът на София не иска да подпише договор с абсурдно високи цени с фирми на Таки. Така работи мафията. Ние не искаме София да плаща данък корупция и двойна такса смет, написа снощи общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев и пусна снимките са от ул. Родопски извор, Борово, район Красно село.

От сдружение "Лагера" правят организация за утре за извозване на боклука с бусове, изискването е да са в чували.

От Столична община призоваха жителите на засегнатите райони да събират отпадъците си разделно и да ги изхвърлят в цветните контейнери, които не са засегнати от кризата. Също така молят едрогабаритният боклук да се изхвърля в други райони.