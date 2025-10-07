ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

По-високи данъчни облекчения за родители и максима...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21447930 www.24chasa.bg

Купища едри отпадъци, изхвърлени в центъра на София въпреки кризата (Снимки)

4808
Боклука на ул. Владайска Снимка: Георги Кюрпанов - Генк

Едри боклуци зариват центъра на столицата въпреки кризата със събирането на отпадъците. Около кофите на ул. Владайска и бул. Македония в София се забелязват огромни кашони, тоалетни чинии и големи чували с боклуци, видя репортер на "24 часа"     

На бул. Христо Ботев  ситуация друга, кофите са празни, а около тях разчистено. Това е границата на район "Красно село". 

До кризата с боклука се стигна, след като изтече договорът на досегашната фирма, а на обявения конкурс остана само един кандидат, който предлага двойна цена. 

От екипа на кмета на София Васил Терзиев заподозряха саботаж.

Десетки бусове и дори каруци докарват едрогабаритни боклуци рано сутрин кой знае откъде точно в Люлин и Красно село. Точно в районите, за които кметът на София не иска да подпише договор с абсурдно високи цени с фирми на Таки. Така работи мафията. Ние не искаме София да плаща данък корупция и двойна такса смет, написа снощи общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев и пусна снимките са от ул. Родопски извор, Борово, район Красно село. 

От сдружение "Лагера" правят организация за утре за извозване на боклука с бусове, изискването е да са в чували.                                                         

   От Столична община призоваха жителите на засегнатите райони да събират отпадъците си разделно и да ги изхвърлят в цветните контейнери, които не са засегнати от кризата. Също така молят едрогабаритният боклук да се изхвърля в други райони.

                             

Боклука на ул. Владайска Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Боклука на ул. Владайска Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Боклука на ул. Владайска Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Боклука на ул. Владайска Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Боклука на ул. Владайска Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Боклука на ул. Владайска Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Боклука на бул. Македония Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Кофите за смет на бул. Македония Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на бул. Македония Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на бул. Македония Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на бул. Македония Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на ул. Христо Ботев Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на ул. Христо Ботев Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на ул. Христо Ботев Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на ул. Христо Ботев Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на ул. Христо Ботев Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на ул. Христо Ботев Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Боклука на ул. Владайска Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Боклука на ул. Владайска Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Боклука на ул. Владайска Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Боклука на ул. Владайска Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Боклука на ул. Владайска Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Боклука на ул. Владайска Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Боклука на бул. Македония Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Кофите за смет на бул. Македония Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на бул. Македония Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на бул. Македония Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на бул. Македония Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на ул. Христо Ботев Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на ул. Христо Ботев Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на ул. Христо Ботев Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на ул. Христо Ботев Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на ул. Христо Ботев Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на ул. Христо Ботев Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Боклука на ул. Владайска Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Боклука на ул. Владайска Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Боклука на ул. Владайска Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Боклука на ул. Владайска Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Боклука на ул. Владайска Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Боклука на ул. Владайска Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Боклука на бул. Македония Снимка: Георги Кюрпанов - Генк
Кофите за смет на бул. Македония Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на бул. Македония Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на бул. Македония Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на бул. Македония Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на ул. Христо Ботев Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на ул. Христо Ботев Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на ул. Христо Ботев Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на ул. Христо Ботев Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на ул. Христо Ботев Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
Кофите за смет на ул. Христо Ботев Снимка: Георги Кюрапнов - Генк

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)