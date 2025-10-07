ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

По-високи данъчни облекчения за родители и максима...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21447941 www.24chasa.bg

НОИ: Средният осигурителен доход за август е 1858,85 лева

1608
Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 септември 2024 г. до 31 август 2025 г. е 1780, 84 лева.

Средният осигурителен доход в страната на август е 1858,85 лева, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 септември 2024 г. до 31 август 2025 г. е 1780, 84 лева.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец септември 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, посочват от НОИ.

Размерът на средния осигурителен доход за страната за юли 2025 г. е 1844,98 лв., а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2024 г. до 31.07.2025 г. е 1762,62 лв.

Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 септември 2024 г. до 31 август 2025 г. е 1780, 84 лева.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)