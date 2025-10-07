ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дърво рухна върху кола в пловдивския район "Тракия" (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

Около 10 са сигналите за паднали дървета и клони в Пловдив от сутринта.

Дърво се стовари върху кола между 23-и и 28-и блок в пловдивския район "Тракия" вследствие на обилния дъжд. Това съобщи за "24 часа" шефката на предприятието "Градини и паркове" Радина Андреева. Пожарникарите вече са го отстранили, но задното стъкло на автомобила е разбито. Друго дърво, намиращо се в двора на Военна болница, е рухнало към пътното платно на ул. "Петко Д. Петков", като е изкъртило част от оградата.

Около 10 сигналите за паднали дървета и клони в Пловдив от сутринта, екипи на "Градини и паркове" обикалят и разчистват пораженията. 

