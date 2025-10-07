Атанас Запрянов: Сега е моментът България да има свои разработки за борба с дронове, правим конкурс

Разходите за смяната на резервоара за гориво на първия F-16, при който бе констатиран теч, ще бъдат поети от фирмата-производител "Локхийд Мартин"

Работи се за внедряването на AI в няколко направления, МО иска да създаде център

Сега е правилният момент нашата индустрия да има свои разработки за борба с дронове, които да бъдат предложени на Европейския съюз.

Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушването си в ресорната комисия в парламента.

Министерството на отбраната, съвместно с тези на иновациите и на икономиката, е изготвило технически задания за 4 типа антидрон системи, които ще бъдат предложени на развой от български компании до създаването на прототипи. Центърът за иновации в отбраната, който бе одобрен от правителството в началото на лятото ще проведе конкурсната процедура с всички желаещи компании.

"България все още няма комплексни способности за противодронна отбрана, както е направено в Украйна. Все още няма стандартизиран процес дори в НАТО, всички държави имат различно производство", каза министърът.

Изискване на МО е българските военни компании да имат структуриран процес на разработка и сертифицирани тествания на системи за дронова защита.

Министър Запрянов обясни, че България участва в дискусиите за концепцията на т. нар. стена от дронове, която ЕС иска да създаде по източния си фланг, за да се пази от руски безпилотни летателни средства.

"Тази концепция все още не е изяснена, разглеждаме създаването на тази система от системи: с различни средства от различни класове. Процесът е сложен, но е сигурно, че ще се случи с грантови финансови средства от ЕС.

На 15 октомври предстои и среща на участващите държави на ниво НАТО.

"Работим за внедряването на изкуствен интелект в няколко направления, но засега нямаме оръжейна огнева система, която да го използва за поразяването на цели. Именно такъв център, както е в Украйна, трябва да има стената срещу дронове. Искаме да създадем такъв център у нас", каза още Запрянов.

В момента наличните ни сили и средства за противовъздушна и противоракетна отбрана са засилени в североизточно направление, увери Запрянов.

Според него са нужни гранични сензори, които да могат да поразяват дронове на различни височини.

"Радарите, които купуваме заедно с Франция имат такава функция: за откриване на обекти и на къси, и на дълги разстояния, включително между 1000 и 0 м", обясни министърът.

"Няма средство, което да е пълноценно срещу всички видове дронове. Говорим за различни скорости, височини, алтернативи. Можем да сложим бордова картечница на земеделски самолет и той да се бори успешно с бавнодвижещи се дронове", каза още Запрянов.

И в НАТО, и в ЕС има съгласие, че единната система за противовъздушна и противоракетна отбрана трябва да бъде надградена със система за противодронна защита.

Щабът на отбраната работи за собствена такава система, заяви Запрянов. И обясни, че някои български компании могат да предложат такива средства за отбрана, а идеята на планираните за придобиване по финансовия механизъм SAFE антидрон системи, е да се интегрират в общата система, която се изгражда за борба с тях.

"Още при прелитането на първия F-16 имаше симптоматика, която подсказваше, че може да има такъв дефект (теч на гориво- б.р.). Правихме сериозни проверки и от нашия техничен състав, и американците, които са на терен при нас, но тя не бе постоянна", обясни Запрянов в отговор на въпрос от депутата Димчо Димчев от "Възраждане" за повредата на изтребителя.

Няколко пъти била разглобявана горивната система на самолета, но не били открити индикации за теч. Експерти от фирмата производител "Локхийд Мартин" дошли, за да на направят цялостна проверка на системите му, като се оказало, че повредата е в резервоара за гориво.

Вече има осигурен нов чрез рекламация, като се очаква скоро да бъде доставен от САЩ. Разходите по ремонта се поемат от производителя, тъй като самолетите все още са с 3 г. гаранция.

Според военния министър до 1-2 месеца изтребителят ще бъде в оперативна готовност.

Военното министерство вече е заявило бюджет за 2026 г., според който ще има пълно осигуряване на действащите проекти за модернизация на армията, сред които са и самолетите F-16.

"Средствата по механизма SAFE за превъоръжаване трябва да бъдат над бюджетния максимум за отбрана, за да не бъдат част от процентните разходи. Така ще ускорим модернизацията на армията. Сегашното предложение за бюджет не покрива новите проекти", обясни министърът в отговор на въпрос на депутата Николай Радулов от МЕЧ.

"Няма да качим военните разходи на 3,5% от догодина, но ще бъде по-висок този бюджет, ако добавим и SAFE, ще се присъединим към държавите със средни отбранителни разходи", допълни Запрянов.

Очаквайте подробности!