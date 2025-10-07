Шофьор с положителен тест за наркотици, блъсна пешеходец в Слокощица

Шофьор блъсна пешеходец в кюстендилското село Слокощица. В понеделник 41-годишен водач на лек автомобил „Мерцедес" е нарушил правилата за движение и е причинил средна телесна повреда на 68-годишен пешеходец.

Пострадалият е настанен в кюстендилската болница с фрактура на левия крак и пукната тазобедрена става. Направеният тест за употреба на алкохол на водача на лекия автомобил е отрицателен, а тестът за употреба на наркотици е положителен. Взета му е кръв за анализ. Водачът е задържан с полицейска заповед, досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.