Шофьор на Роби Уилямс записал с телефон как му искат подкуп, снимал и бележката от банкомата (Снимки)

Кирил Борисов

[email protected]

9964
Георги Георгиев и Борис Борисов от Автомобилна администрация, взели подкупи от шофьорите на техниката на Роби Уилямс СНИМКИ: Юлиан Савчев

Един от шофьорите на звездата Роби Уилямс е записал с телефона си как инспекторите от "Автомобилната администрация" му искат подкуп. Това стана ясно в Софийския апелативен съд, където Георги Георгиев и Борис Борисов обжалват ареста си.

Освен това водачът на камиона, който е возил техниката за концерта, е снимал бележката от банкомата, където инспекторите го пратили на тегли пари, посочи прокурорът. Предстои експертиза на телефона.

Според адвокат Емануил Йорданов няма категорични доказателства, че двамата са  искали пари. Свидетелят, който е подал сигнала, преразказал думите на шофьорите, които вече били в чужбина. 

Апелативните съдии обаче са на мнение, че имат достатъчно доказателства, че двамата са искали и получили подкупи. Те посочиха още за крупните суми, намерени в колата на инспекторите. Според адвокат Йорданов не е направена проверка кой друг е шофирал тази кола и какъв е произходът на средствата. 

Апелативният съд в състав председател Камен Иванов и докладчик Атанас Атанасов потвърдиха определението на СГС, с което обвиняемите за корупция инспектори, остават за постоянно в ареста.  

