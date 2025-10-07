Берковица е домакин на Радичкови дни

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА
На 24 октомври 2025 г. се навършват 96 години от рождението на големия писател и наш съгражданин Йордан Радичков.
По този повод в Берковица ще се проведат Радичкови дни – от 20 до 24 октомври с богата културна програма.
Кулминацията ще бъде на 24 октомври (петък) от 17:30 ч. в ресторант "The River", където за шести път ще бъдат връчени наградите за най-добри нови сборници с разкази. Победителят ще получи финансова премия, диплом от Община Берковица и статуетка, изработена от скулптора Емил Попов по рисунка на Радичков.
Журито ще присъди второ, трето място и специални отличия.
Журито на Националните литературни дни „Йордан Радичков" 2025: е в състав:
Г-н Митко Новков – Критик, писател и председател на журито,
Г-н Деян Енев - Писател и миналогодишен носител на НЛН,
Г-н Пенчо Ковачев –Писател и интелектуалец,
Г-жа Ива Василева – Представител на община Берковица, литератор, филолог
Г-н Горан Атанасов - Писател
Събитията се организират от Общинска администрация – Берковица, НЧ „Иван Вазов – 1872" и Музеен комплекс – Берковица.