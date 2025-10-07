Берковица е домакин на Радичкови дни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

На 24 октомври 2025 г. се навършват 96 години от рождението на големия писател и наш съгражданин Йордан Радичков.

По този повод в Берковица ще се проведат Радичкови дни – от 20 до 24 октомври с богата културна програма.

Кулминацията ще бъде на 24 октомври (петък) от 17:30 ч. в ресторант "The River", където за шести път ще бъдат връчени наградите за най-добри нови сборници с разкази. Победителят ще получи финансова премия, диплом от Община Берковица и статуетка, изработена от скулптора Емил Попов по рисунка на Радичков.

Журито ще присъди второ, трето място и специални отличия.

Журито на Националните литературни дни „Йордан Радичков" 2025: е в състав:

Г-н Митко Новков – Критик, писател и председател на журито,

Г-н Деян Енев - Писател и миналогодишен носител на НЛН,

Г-н Пенчо Ковачев –Писател и интелектуалец,

Г-жа Ива Василева – Представител на община Берковица, литератор, филолог

Г-н Горан Атанасов - Писател

Събитията се организират от Общинска администрация – Берковица, НЧ „Иван Вазов – 1872" и Музеен комплекс – Берковица.