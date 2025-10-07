Стара Загора е домакин на обща епархийска конференция

В Стара Загора започна общата епархийска конференция на всички духовници, епархийски съветници и административни служители от Старозагорска епархия. Форумът беше открит от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан, съобщават от митрополията.

„С Божията помощ отново сме заедно. Във всяка наша среща присъства Божията благодат, така както сам Спасителят ни е обещал с думите „...където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях." / Мат.18:20/. През годините изградихме взаимно доверие и водим искрен диалог помежду си. Така и трябва да бъде, за да може с радост да провеждаме срещите си и те да бъда пълнокръвни, носещи нови познания, поставяне на делнични проблеми, взаимна подкрепа в търсене на решенията им, обмяна на опит от живота на енориите, споделяне на проекти и добри инициативи. Божията любов ни е сътворила по Негов образ и подобие. Приютила ни е в църквата, ако и да знае немощите ни. Подражавайки й, нека душите ни винаги да са отворени с обич към събратя, енориаши и всекиго, когото Бог ни праща за да бъде утешен. Христос явява Себе Си в единението между нас и сътворената с Неговата кръстна пътека Църква. В нея не сме отделни, а всички заедно, едно тяло Христово, както ясно го казва св. ап. Павел „ Вие сте тяло Христово, а поотделно членове" /1 Кор. 12:27 /. Нека времето, в което сме заедно, да бъде за духовна полза на всички и Божията благословия да укрепява душите и сърцата ни", завърши словото си архиереят.

Домакин на първата част на събитието е общинската зала „Петко Рачов Славейков". „Поздравявам ви с добре дошли от името на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров. В следващите два дни вие ще говорите за духовността, за християнските ценности и добродетели – вярата, надеждата и любовта, а също и за предизвикателствата пред младите хора по пътя на вярата. Динамичното време, в което живеем го изисква и вие сте хората, които може да просвещавате", каза в приветствието си заместник-кметът Надежда Чакърова.

Участниците бяха поздравени и от заместник областния управител Петко Карагитлиев. „Нека все така Църква, държавна и местна власт да вървят ръка за ръка заедно! Поклон пред вас и пред делата ви! Бъдете наши пастири и водачи към духовността по земния ни път! Учете ни и ни съветвайте, как да се пазим и да не се поддаваме на земните съгрешения и съблазни", посочи в словото си Карагитлиев.

Програмата включва доклади на финансовия ревизор свещеноиконом Илиян Илиев, главния счетоводител Лилия Карагеоргиева и архиерейските наместници на духовните околии, а иконом Йордан Карагеоргиев представи „Ролята на презвитерата в нашето съвремие". Участниците в събитието изгледаха и документалния филм на Петър Марчев за репресираните духовници в Казанлъшка духовна околия.

Сред гостите на събитието са и православни младежи от цялата страна, които провеждат Петата си национална среща, организирана от младежката организация към Старозагорска епархия „ Св. Благовещение" под надслов „Предизвикателствата на младия християнин в съвремието ни".

Програмата за първия ден приключва в 17:00 часа, когато ще се отслужи вечерно богослужение в храм „Св. Прпмчк. Игнатий Старозагорски".

Вторият ден на конференцията (8 октомври) ще започне в 8:30 часа. Отново в храм „Св. Прпмчк. Игнатий Старозагорски" ще бъде отслужена утреня, а в 9:15 часа ще бъде посрещнат Старозагорският митрополит Киприан, който ще възглави Божествената св. Литургия. В нея ще вземат участие всички духовници от Старозагорска епархия. Приканват се благочестивите християни да вземат молитвено участие, за да влязат в радостта на празника.