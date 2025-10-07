Задържаха над 46 хиляди ментета на облекла, чанти и обувки на ГКПП Лесово

Общо 46 455 спортни облекла, чанти и обувки с обозначения на световни марки са задържали митническите служители на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Лесово". Те са установени при две отделни проверки на товарни автомобили, превозващи текстилни изделия от Турция за държави в Европейския съюз, съобщиха от Агенция „Митници".

Първият случай е от 26 септември, когато контрабандна стока е открита в товарна композиция, управлявана от полски гражданин. Митническите инспектори тогава се натъкват на 22 940 спортни облекла, обувки и чанти с лога на защитени търговски марки, укрити сред декларираната стока. Текстилните изделия са били предназначени за Чехия.

При друга проверка на 3 октомври са разкрити 23 515 спортни комплекти, блузи, тениски, чанти и спортни обувки с обозначения на различни луксозни марки. Те са намерени в товарен автомобил, управляван от турски гражданин, превозващ дрехи за Нидерландия.

„Марковите" артикули от двете проверки са задържани в изпълнение на Регламент (ЕС) №608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на правата върху интелектуалната собственост. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните търговски марки, посочват още от митническата агенция.