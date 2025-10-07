В Търговище задържаха извършителка на измама

В резултат на осъществени бързи полицейски действия служители на РУ-Търговище са установили извършителка на измама, съобщавот от пресцентъра на областната дирекция на МВР.

На 6.10.2025 г. в 11,45 ч на ул. „Ст. Караджа" в град Търговище 34-годишна жена от Плевен, под предлог за проверка на пратка, е въвела в заблуждение служител на куриерска фирма, като е заменила съдържанието на пратката – златна монета на стойност 3000 лв., с реплика на такава монета. Подмяната жената е осъществила по време на процедурата по преглед на пратката, като е заявила, че не желае да задържи златната монета, и ще я върне. Служителят на фирмата заподозрял измамата и своевременно сигнализирал органите на реда.

Благодарение на бързите действия на криминалисти от РУ-Търговище са установени познати на въпросната жена, на които тя е предала златната монета. Вещта е върната на куриерската фирма. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 209, ал. 1 от Наказателния кодекс.