След 4 часа дебат: ВСС кани съдиите от ВАС да станат и.ф. шеф на съда

С шест гласа против обаче бе отхвърлено предложението най-старшият от тях - Мариника Чернева да им отговори още днес. Но пък другите, които са над 100, ще имат по три дни

След четири часа дебат Съдийската колегия на ВСС реши с пет на четири гласа да изпрати покана по старшинство до съдиите във ВАС, които са над 100, кой от тях е готов да заеме поста и.ф. председател на съда. Кадровиците обаче не подкрепиха предложението най-старшият от съдиите Мариника Чернева да отговори още днес на поканата. Но всеки ще има по три дни за отговор. Общата покана се прави, за да не се изпраща при отказ на всеки съдия отделна.

С шест гласа кадровиците приеха да поискат от Пленума на ВСС да настоява Народното събрание да им направи автентично тълкуване на разпоредбата от съдебния закон, която казва, че и.ф. шеф на ВКС, ВАС и главен прокурор не може да бъде на поста повече от 6 месеца.

До заплетената ситуация се стигна, след като в средата на януари Народното събрание прие промени в съдебния закон, подкрепени от всички парламентарни сили. Според една от поправките и.ф. главен прокурор, шеф на ВКС и ВАС не може да бъде повече от 6 месеца. Промяната в закона завари Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор, а Георги Чолаков като и.ф. шеф на ВАС. По силата на тези нови текстове Прокурорската колегия прекрати процедурата за избор на нов главен прокурор, Сарафов атакува решението пред ВАС, който пък прати казуса в Конституционния съд и сега се чака произнасяне.

Последва затишие до 21 юли, когато изтекоха 6-те месеца. Дни преди това Прокурорската колегия прие, че законовият текст за 6-те месеца не се отнася до Борислав Сарафов, защото той е в заварено положение, а в съдебния закон нямало специален текст как се процедира при заварено положение и дали законът има обратно действие. Съдийската колегия пък реши да прати казуса на Пленума на ВАС, който в духа на съдийското самоуправление да реши кой да му стане председател. Георги Чолаков пък излезе в отпуск до 30 септември. Преди седмици обаче Пленумът на ВАС отклони искането, не взе решение, а каза на Съдийската колегия, че е нейно задължение да посочи и.ф. председател на ВАС. Така "горещият картоф" се върна в Съдийската колегия, която трябваше да реши въпроса кой ще оглави временно ВАС.

В началото на правния дебат в колегията, който продължи повече от 3 часа, думата взе Драгомир Кояджиков и направи кратка ретроспекция на ситуацията. Припомни, че Съдийската колегия на ВСС през ноември м.г. е определила за и.ф. председател на ВАС Георги Чолаков до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Но на 21 януари т. г. е приета промяна в съдебния закон, който казва, че и.ф. шеф на ВАС, ВКС и главен прокурор не може да бъде повече от 6 месеца.

"Законодателят е овластен да определи границите на новия закон и да реши дали при заварените положения е налице обратно действие", обясни Кояджиков. Само законодателят можел да придаде обратна сила на закона при заварено положение. В конкретния случай обаче липсвали текстове, които да уреждат завареното положение. Кояджиков заключи, че законодателят не е предал обратна сила на текста. За това изводът, който следвал, е, че разпоредбата не можела да намери приложение при казуса с Георги Чолаков. Той добави, че Чолаков не бил загубил доверието на колегите си и Съдийската колегия. За това не бивало да се определя нов временен административен ръководител.

Шефката на ВКС Галина Захарова припомни, че на 15 юли тази година било взето решение Съдийската колегия да сезира Пленума на ВАС, за да направи предложение за и.ф. председател на ВАС. Тя помоли да се изясни в каква процедура се намират в момента и защо на 15 юли е било решено да се сезира Пленума на ВАС, но не е била коментирана обратната сила на закона. Тогава Комисията по атестирането на конкурсите (КАК) е предложила да се сезира ВАС и също не е обсъждала обратната сила на закона. Захарова отново посочи, че 6-месечният срок, през който Чолаков може да бъде и.ф. председател на ВАС, е изтекъл на 21 юли и би следвало да се определи нов временен шеф на съда. "Не смятам, че се касае за заварен случай", посочи тя. И добави, че за нея било неясно защо отново се повдига въпросът за обратната сила на законовия текст за 6-те месеца.

Според Даниела Марчева тяхното решение през юли било да се сезира Пленумът на ВАС да направи предложение за и.ф. председател. Пленумът обаче отклонил тяхното предложение и не е издигнал съдия, който да заеме поста. За това според нея отново трябвало да се дискутира как се прилага законът, тоест дали има обратна сила при заварените положения.

Марчева изтъкна, че има две мнения по въпроса - едното е, че 6-те месеца не се отнасят до заварените положения, другото е, че се отнасят. Имало различни тълкувания и всички те имали резон. Тя посочи, че имало законова празнота и нормата била написана хаотично, получило се смес от недоведени докрай концепции, не можело да се стигне до ясна представа как да процедира Съдийската колегия и не ставало ясно какво е искал да каже авторът, тоест законодателят. За нея било важно да се чуе мнението на ВАС. Марчева имала и надежда, че Народното събрание през това време "ще поправи този свой пропуск, да предвиди обратно действие и да каже какво се очаква от ВСС". Освен това с този текст за 6-те месеца можело да се стигне да се определя изпълняващ функциите на изпълняващ функциите. "Тази норма е в състояние да блокира изобщо съдебната система", добави тя. За това Марчева поиска да се изпрати искане до Народното събрание за автентично тълкуване на закона. "Крайно време е да се вдигнат изискванията, когато се пише закон, той да става ясен. Ако няма желаещи за поста, какво правим, завърши Даниела Марчева. Според нея нормата не се отнасяла до Чолаков, защото законодателят е имал съвсем друго намерение за него - той изобщо да не бъде временен шеф на съда. Според Марчева общественият натиск в момента бил много голям, но тя като съдия смятала, че трябва да се отстоява законът, дори и решението да не е популярно.

Олга Керелска призова да продължи процедурата за избор на нов и.ф. административен ръководител на ВАС. Тя посочи, че фактите се "извращавали". "Давайте предложения в тази посока - продължаване на процедурата", поиска Керелска. Според нея това, което става в момента, било абсурдно.

"Жалко е, че с това обсъждане не можем да отговорим на надеждата на обществото, че Съдийската колегия е способна да направи прочит на закона, което да съответства на неговия дух и неговия смисъл", обяви Атанаска Дишева. Според нея в конкретния случай ставало дума за несъщинска ретроактивност (обратно действие) на правната норма, което посочил в своето становище и ВКС. Преди дни съдиите от Наказателната колегия на ВКС отказаха да възобновят две дела по искане на Борислав Сарафов, защото според тях от 21 юли т.г. той не е и.ф. главен прокурор.

За това, смята Дишева, трябвало да се премине към определяне на друг и.ф. председател на ВАС, различен от Георги Чолаков. Тя предложи да се направи запитване до двамата зам.-шефове на съда дали са съгласни да бъдат временни шефове.

По отношение искането за автентично тълкуване от Народното събрание Дишева е на мнение, че в конкретния случай ще им бъде даден най-правилен отговор и даже се чудела защо до момента не е направено. Тя припомни, че ВСС досега два пъти е правил искане до Народното събрание за автентично тълкуване, първия път още през 2017 г., но до момента нямат отговор. "Дължим тълкуване на тази норма", заключи Дишева. Според нея нормата за 6-те месеца не била неясна, но споделяла искането за автентично тълкуване.

Цветинка Пашкунова припомни, че на 15 юли, когато Съдийската колегия взе решение да поиска от ВАС да посочи нов и.ф, не е имало две мнения по въпроса. Тя припомни, че тогава дебатът бил да се сезира ВАС и предложението събрало мнозинство. Второто предложение, което тогава се коментирало, било да се приложи текстът от закона и да се отправят покани по старшинство към зам.-шефовете на ВАС, като първа е съдия Мариника Чернева. Тя предложи да се премине към този вариант.

Вероника Имова пък обясни, че решението на Прокурорската колегия Сарафов да остане на поста било в духа на преодоляване на проблемите, тоест когато липсва титуляр, въпросът да се реши по начин, който да не поставя системата в стрес.

Според нея правното положение на Сарафов не било еднакво с това на Чолаков, който бил в положение на изтекъл 7-годишен мандат и почти едногодишен мандат като и.ф. "Несъщинското ретроактивно действие на закона, както го тълкува едната група, ще доведе до дестабилизация на системата на прокуратурата", обясни Имова.

По думите й, за да се стабилизират функциите на ВАС, трябвало да се продължи с процедурата и да се поканят заместниците на Чолаков да заемат поста и.ф. "На този мандат следва да има край", заключи тя. И отново повтори, че приложението на новата норма спрямо прокуратурата, щяла да създаде хаос, но пък било недопустимо да се продължи един изтекъл мандат, и то за неограничено време. Тя посочи, че целта на законодателите била да махнат от поста една определена личност. И посочи, че по време на дебата в парламента Лена Бориславова, Васил Пандов, Атанас Славов, Надежда Йорданова от ПП-ДБ и Петър Петров от "Възраждане" обяснявали, че трябва да бъде отстранена определена личност.

Драгомир Кояджиков пък поиска Съдийската колегия да даде отговор на въпроса кой е и.ф. шеф на ВАС в момента.